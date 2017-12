Rajoy rendeix comptes al Congrés per els seus13 mesos de mandat

En l'últim ple de l'any.





El president del Govern, Mariano Rajoy, farà aquest dimecres balanç en el Ple de control del Congrés, l'últim d'aquest any, dels seus 13 mesos de mandat, del compliment de la Constitució i de l'aplicació de l'article 155 de la Carta Magna en Catalunya.





Així, la portaveu parlamentària dels socialistes, Margarita Robles, li reclamarà que faci un repàs del que han estat aquest primer any de mandat, el seu segon, que va aconseguir revalidar gràcies al suport que Ciutadans i Coalició Canària van donar a la seva candidatura, però també a l'abstenció del PSOE.





OCUPACIÓ DE LES DONES





Així, la vicesecretària general del partit, Adriana Lastra, preguntarà a la ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, que avaluï l'ocupació de les dones en aquest període.





Mentre que la coordinadora de diputats i senadors del PSC, Meritxell Bat t, li reclamarà una anàlisi de la política de Seguretat Social.





De la seva banda, el socialista balear Pere Joan Pons interrogarà la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, si considera que la seva gestió ha millorat la vida de les persones, i la toledana Guadalupe Martín pretén que es pronunciï sobre el grau de compliment de les seves obligacions en matèria d'accessibilitat.





PABLO IGLESIAS I LA CONSTITUCIÓ





Per la seva banda, el líder de Podem, Pablo Iglesias, dirigirà un interrogant al cap de l'Executiu, al qual instarà pronunciar-se sobre la Constitució.





Una pregunta que arriba una setmana després de la celebració del trenta-novè aniversari de la Carta Magna i en ple debat sobre la seva possible reforma.





"Considera el senyor president del Govern que a Espanya es compleix i aplica el que diu la Constitució?", Resa l'interrogant registrat per Iglesias, que defensa la necessitat d'obrir "un diàleg de país" per abordar la reforma de la Constitució, un debat que "no es pot resoldre en comissions".





CATALUNYA





Finalment, el portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, interrogarà el cap de l'Executiu sobre el futur de les relacions de Catalunya amb Espanya en plena campanya de les eleccions catalanes.





"¿Admet el president que el futur de les relacions de Catalunya amb Espanya no es resoldrà ni per la repressió ni pel 155, sinó pel diàleg?", Diu la pregunta de l'independentista català.





Però aquesta no serà l'única vegada que es parli sobre Catalunya a la sessió plenària. ERC interpel·larà la titular de Sanitat, Dolors Montserrat, sobre la situació política, el que forçarà la votació de la consegüent moció al primer Ple del Congrés de febrer.