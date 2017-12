Domènech acusa Arrimadas de ser el revers fosc dels sobiranistes

Picada d'ullet a Star Wars.





El candidat de CatECP a les eleccions, Xavier Domènech, ha assegurat que la candidata de Cs, Inés Arrimadas, és "el revers fosc" del procés independentista -en un gest de complicitat a 'Star Wars'- per defensar la seva tesi que el full de ruta del PDeCAT i d'ERC beneficia el discurs de la formació taronja.





Ho ha dit en un míting a la Sala Fiveller de Mollet del Vallès (Barcelona) en què ha participat les números 4 i 6 dels 'comuns', Marta Ribas i Susana Segòvia, i el periodista Jaume Barberà -en un lloc simbòlic de la llista-, i al qual han assistit més de 150 persones.





Ha advertit que votar a qualsevol dels partits que han donat suport l'article 155 de a Constitució implica donar suport a la líder de Cs: "Votes a qui votis, acabes votant a la senyora Arrimadas".





Ha advertit que Arrimadas és el vot "de la precarietat, l'Íbex 35", i ha recordat que això es demostra comparant pressupostos de campanya -el dels 'comuns' de 800.000 euros i el Cs de 2.100.000- tenint en compte que ells no han demanat crèdits bancaris perquè consideren que això implica deure favors a les entitats financeres.





I ha criticat que Cs demani el vot per acabar amb el procés independentista cuand o Arrimada s "s'ha alimentat del procés. Són el revers fosc del procés i després d'ells no hi ha altra cosa que José María Aznar", ha dit en referència al fet que l'expresident popular ha demanat el vot per al PP o Cs.





"Arrimadas diu que vol que recosir Catalunya. ¿Recosir Catalunya qui busca la confrontació entre catalans? No pot recosir res, vostè viu de la confrontació", ha clamat.





Ha advertit al PSC que no són una alternativa de Govern si pacten amb el PP quan donen suport al 155 i quan els socialistes investeixen a Mariano Rajoy, i ha cridat a la construcció d'un executiu progressista com avantsala per fer fora el president del Govern de la Moncloa.





També ha criticat el full de ruta independentista al·legant que "no ha portat enlloc més enllà d'un carreró sense sortida", del qual adverteix que no aconseguirà sortir qui ha ficat Catalunya en ell.





Per això ha proposat buscar "una sortida amb dignitat", oferint solucions i amb el suport de la ciutadania, sense deixar a cap català enrere per que defensi unes o altres idees.