La JEC deixa en mans de Llarena que els candidats a la presó participin en la campanya

JuntsxCat demanar que poguessin participar.





La Junta Electoral Central ha deixat en mans del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena la decisió de com poden participar en la campanya electoral catalana els candidats de Junts per Catalunya i ERC als que manté a la presó preventiva per la seva participació en el referèndum il·legal de l'1 d'octubre.





La llista de Carles Puigdemont havia demanat al màxim organisme arbitral que prengués "les mesures que siguin necessàries" per assegurar el dret de tots els candidats a participar "en condicions d'igualtat" en la campanya electoral.





En la resolució, la JEC recorda que la Llei general penitenciària assenyala que "els interns poden exercir els drets civils, polítics, socials, econòmics i culturals, sense exclusió del dret de sufragi, llevat que siguin incompatibles amb l'objecte de la seva detenció o el compliment del c ondena ".





Però, segons ell, "l'únic òrgan competent per decidir si mesures com les demanades són compatibles amb l'objecte de la detenció dels candidats als quals es refereix aquest escrit és el Magistrat instructor, Pablo Llarena), raó per la qual la Junta Electoral Central no resulta competent per a resoldre sobre la petició ".





L'acord ha estat traslladat tant a la formació electoral consultante com al propi magistrat del Tribunal Suprem i la resta de les candidatures proclamades.





En tot cas, l'acord presenta un vot particular signat per dos membres de la JEC, inclòs el mateix president de l'organisme arbitral, el magistrat Segon Menéndez, en el qual es proposava acceptar algunes mesures, com la possibilitat que els empresonats gravessin un vídeo des de la presó.