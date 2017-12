Una campanya on no es parla de programes

Les eleccions catalanes s'han convertit en un intercanvi d'acusacions entre els partits polítics. Que si uns són uns franquistes, que si el bloc independentista, tot i que es barallen entre ells, el 22D poden negociar un nou pacte si els resultats els acompanyen. A l'altre llac, el bloc constitucionalista, tampoc s'entenen entre ells, i enmig dels dos bàndols, el partit de Colau & Domenech diu tenir la clau per a la formació del nou govern. El temerari del tema, és vendre la pell de l'ós abans de caçar-lo.





Les acusacions creuades de tots contra tots per esgarrapar vots dels seus rivals més propers, està portant a la ciutadania la impressió que es parla de tot, menys dels que realment interessa als ciutadans: resoldre els greus problemes que es vénen acumulant des de fa ja uns quants anys amb el tema de la independència camuflada sota el nom del dret a decidir o "Procés".





Els arguments esgrimits per uns i altres es pot resumir en "si no em votes a mi, vindran els altres" entès com els altres, la certesa que portaran les sets plagues d'Egipte.





Aquestes eleccions són diferents, perquè estan en joc moltes coses, però la més important la imposició de la ruptura amb Espanya pels independentistes, en part, per la dejación- no anar a votar- de la defensa dels interessos de l'altra part de els catalans que pensen que el tema no va amb ells. S'equivoquen els que pensen així: el model sanitari, l'educació, l'atenció a la gent gran, als discapacitats, la feina, la cultura, les infraestructures, els models territorials, tots ells afecten la ciutadania i de quina manera. D'aquests temes poc es parla, quan haurien de ser les prioritats dels partits polítics que concorren a aquests comicis i que diferencia un partit d'un altre. O és que la ideologia a mort ?.





Per això, una alta participació va ha fer possible, o no, que governi un partit o un altre, o millor dit, una coalició, perquè també a Catalunya, les majories absolutes s'han anat al Carib de vacances, per sort. Al final qui aconsegueix governar sol, es creu l'amo de tot i al final es converteixen en veritables cacics, que res tenen a veure amb una autèntica democràcia.





Si els resultats seran tan ajustats, si no hi ha acords, el fantasma d'una noves eleccions està ja aquí. Seria un fracàs polític, una despesa innecessària que no pot permetre Catalunya i significaria més incertesa. En aquests últims dies de campanya, que els candidats han de parlar més dels seus programes i deixar de banda les acusacions mútues.