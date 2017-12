El Congrés insta el Govern a incrementar la prestació per fill a càrrec

La Comissió d'Infància i Adolescència del Congrés ha aprovat una proposició no de llei de PDCAT per la qual insta el Govern a adoptar, amb la major celeritat possible, les mesures oportunes per augmentar l'assignació de la prestació econòmica de la Seguretat Social per fill a càrrec fins a 100 euros mensuals per a menors sense discapacitat.





Així mateix, la iniciativa, que no ha estat recolzada pel PP, assenyala que s'ampliï aquesta prestació de forma adequada i proporcional per fills a càrrec amb discapacitat. A més, demana que s'incrementin els límits d'ingressos màxims establerts com a requisit per al seu accés, com a mínim fins a 22.000 euros anuals, amb l'objectiu d'augmentar la base dels beneficiaris, "convertir-la en una veritable prestació econòmica de la Seguretat Social per a la criança dels fills i així, en un instrument de lluita contra la pobresa infantil ".





La iniciativa inclou una esmena del PSOE per estudiar, en el marc del Pacte de Toledo, la possibilitat que l'esmentada prestació sigui transferida a les comunitats autònomes com autoritats competents en matèria de serveis socials, a fi de "donar una resposta més ràpida i eficient de les necessitats de les persones en situació de pobresa ".





Així mateix, planteja estudiar les mesures necessàries amb l'objectiu, a mig termini, d'implantar una prestació per a la criança dels fills amb caràcter universal.