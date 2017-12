Els videojocs d'acció ajuden a millorar l'atenció visual i capacitat lectora de persones amb dislèxia

Publiquen els beneficis dels videojocs per a persones amb dislèxia









Investigadors del Centre Basc del Coneixement, el Cervell i el Llenguatge (BCBL, en les seves sigles en anglès) i la Universitat de Grenoble Alps (França) han observat que els videojocs d'acció permeten millorar l'atenció visual i la capacitat lectora, dos dels dèficits que pateixen les persones amb dislèxia.





Així es desprèn dels resultats d'un estudi publicat a la revista 'Scientific Reports' que aprofundeix en els beneficis d'aquest tipus de videojocs, que des de fa anys se sap que milloren l'atenció visual i els processos d'aprenentatge.





No obstant això, el que no tenien tan clar eren els beneficis concrets que es podien derivar d'aquesta forma d'entreteniment en el cas de la dislèxia, una alteració de la capacitat lectora que provoca canvis en l'ordre de les paraules o síl·labes i que afecta gairebé una de cada deu persones al món.





En aquest cas, han vist que desperten en els jugadors una major capacitat d'atenció visual i lectora davant les situacions difícils que se'ls presenten, i l'objectiu final és identificar i extreure les situacions que generen aquests estímuls i utilitzar-les específicament per crear nous programes i apps contra aquest trastorn.





L'estudi no ha constituït un fi en si mateix. Segons explica la investigadora de BCBL Alexia Antzaka, estem davant d'un pas més en la creació d'un programari específic que ajudi a tractar ia combatre la dislèxia.





En el seu treball van incloure un grup de 36 persones que no patien problemes de dislèxia ni de lectura. De tots ells, 19 jugaven habitualment a videojocs d'acció. Primer van sotmetre a tots els participants a un 'Span d'Atenció', una prova amb un doble vessant.





La primera consisteix a mostrar al participant una fila de sis consonants diferents durant 200 mil·lisegons per saber quantes lletres és capaç de processar. I en la segona es substitueix una d'aquestes lletres per un punt per saber si és capaç d'identificar la que estava en aquest lloc.





A continuació, aquestes persones van participar en una altra prova de lectura de pseudoparaules, que consistia a mostrar durant 60 mil·lisegons un terme pronunciable però sense significat, amb l'objectiu que el participant l'identifiqués.





El grup de 19 jugadors resolia tots dos assajos millor que l'altre equip. I a més, es va poder concloure que existia una correlació entre les dues proves, és a dir, els individus amb millor atenció visual també tenien millor capacitat lectora.





TOTS ELS VIDEOJOCS NO AJUDEN IGUAL





No obstant, ha reconegut Alexia Antzaka, principal autora del treball, no tots els videojocs ofereixen beneficis en l'àmbit de l'atenció visual. En aquest sentit, alguns jocs de futbol o bàsquet són ràpids però no tenen elements de sorpresa perquè es poden anticipar les situacions.





En canvi, determinats videojocs d'acció són impredictibles i obliguen a la persona a mantenir-se sempre atenta ia reaccionar amb rapidesa. No obstant això, els components exactes dels videojocs d'acció que fomenten una millora de l'atenció visual encara s'estan investigant.