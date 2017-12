Mas es va reunir amb Puigdemont per donar les seves "reflexions i consells" sobre l'1-O

Mas va aconsellar Puigdemont sobre l'1-0









L'expresident de la Generalitat i líder del PDeCAT, Artur Mas, ha assegurat aquest dimecres que les trobades que va mantenir amb el president català cessat, Carles Puigdemont, quan es preparava el referèndum de l'1 d'octubre van ser per transmetre les seves "reflexions i consells", i ha recordat que no ocupava cap càrrec a l'Executiu quan es van produir.





"El president Puigdemont em va dir en un moment determinat d'anar a alguna trobada, no com a president del partit, sinó com a expresident", ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio després de conèixer-se que apareix a l'agenda del exsecretari general d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Josep Maria Jové, com a participant en reunions en vigílies de l'1-O.





Ha defensat que l'independentisme català en la passada legislatura es va dedicar a "aplicar un programa que havia guanyat les eleccions amb majoria absoluta" i que ningú va impugnar tot i que recollia la creació d'un Estat català.





Mas ha asseverat que el sobiranisme assumirà una hipotètica derrota en els comicis del 21 de desembre, però ha preguntat si els seus contraris acceptaran el resultat si, "després de tot el que ha passat", els catalans segueixen apostant per la independència.





Preguntat per l'embargament del seu habitatge per part del Tribunal de Comptes per la seva implicació en el procés participatiu del 9N, ho ha atribuït a la "guerra psicològica" que veu contra l'independentisme.





"Tot el que es fiqui a liderar alguna cosa en el procés sobiranista acabarà en els tribunals: pot ser que sigui a la presó, fora del país, perdent els seus béns o inhabilitat, o tot alhora", ha criticat.