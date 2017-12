Patricia Pólvora: "És difícil crear una empresa social si no ho sents"

Patricia Pólvora, emprenedora i creadora de l'empresa de tes Teterum









Patricia Pólvora va deixar una bona feina i un bon sou per muntar la seva pròpia empresa, Teterum, que a més de vendre te gourmet, ho fa amb estàndards internacionals de qualitat i amb uns artesans excepcionals: persones que, com ella, tenen alguna malaltia crònica.





Teterum sorgeix com a oportunitat de negoci i com a responsabilitat amb la societat, quin dels dos factors pesa més?





Quina pregunta més difícil! Em recorda quan et preguntaven a qui estimes més a la mare o pare? Són igual d'importants. En una empresa social, el fet d'inclinar-se més per una banda que per l'altre, et treu de la casella "empresa social". Et posiciona o bé en "empresa amb algun programa de RSC com a part de la gestió d'empres" o en "ONG en què s'enfoca purament a la pota social". Treballar com a empresa social és difícil just per això, perquè moltes vegades has de prendre decisions complicades perquè t'inclines per una banda o l'altre.





Per exemple?





He tingut clients als quals els he hagut de dir que no perquè no han volgut visualitzar la nostra aportació social. En ser 'core' nostre, crec que treballarien millor amb un proveïdor sense aquestes característiques, i he tingut clients que han volgut treballar la nostra marca com un detall solidari, que tampoc ho és, perquè nosaltres "no li estem fent un favor" als nois que ens treballen els productes, estem pagant per un servei, aportant, per la qual cosa no és real del tot veure-ho com una acció solidària que se sol associar amb "donació" o "donar alguna cosa sense rebre".





També és veritat que perquè s'entengui millor el nostre propòsit, les nostres dues potes, el nostre ADN de ser una empresa amb la finalitat de donar beneficis ia la mateixa vegada aportar mitjançant la nostra forma de treballar a l'impacte social, hem utilitzat la paraula "te solidari".





Afegeixo també que sense tenir el teu cor molt mullat per l'aportació social, és difícil portar una empresa social endavant, perquè d'alguna manera, aquest sentiment i aquesta creença han d'estar en el teu ADN. La pota de negoci ja et surt de les venes si ets una persona amb ambicions i emprenedora. La combinació en un perfil és el complicat.

La Responsabilitat Social Corporativa hauria d'estar més implantada a les empreses?





Sí, estic convençuda que sí. Ara, una empresa que mai s'ha plantejat com pot aportar a la societat i que "del no-res" vol treballar amb programes RSC, li costarà molt perquè és un canvi de mentalitat. Cal plantejar-se si l'RSC és una línia que camina per si sola a l'empresa i que es fa com una acció (i es comptabilitza com una despesa) o si el pensament RSC s'inclou com una pota fonamental en el desenvolupament dels processos i productes.





Al final, l'RSC és una cosa que ha de néixer de la cultura de l'empresa, que en moltes empreses el tenen natural, i és un tema que es treballa diàriament en aspectes culturals, de desenvolupament, de negoci. Crec que, pel poc que pugui aportar una empresa, encara que sigui mínim, és "alguna cosa més que res". És una aportació que suma.





Es diferencia entre treballar amb RSC en una empresa i ser Empresa Social. El primer ho inclou com un departament o accions puntuals en la seva comunicació i la segona ho és en tot el seu ésser. En els seus processos, en la seva contractació, en el seu desenvolupament de productes.





Tenir una malaltia crònica com l'artritis reumatoide, et va fer més sensible amb altres persones amb dificultats per incorporar-les en el teu model de negoci?





Seria enganyar-me a mi mateixa dir que no perquè en el fons sempre ha estat la pregunta "i què passa si demà no m'accepten en els treballs normals per la meva malaltia", però també és veritat que en el moment en què vaig muntar Teterum, la meva lluita contra la malaltia era part de la meva vida i mai em vaig plantejar que podria ser considerada "discapacitada" fins que una amiga em va preguntar per què no havia fet els tràmits per valorar el meu grau de discapacitat. Suposo que era una punt de vista important ("negar-ho") per tenir forces a sortir davant de la meva situació. Acceptar que la meva vida seria diferent de les altres, em feia por ja que sabia que perdria forces en la lluita.









En el cas de Teterum, col·laborar amb entitats de síndrome de Down, autisme o esclerosi múltiple és un cas d'èxit. Per què creus que no està més implantat en altres empreses?





Bona pregunta. Crec que hi ha moltes empreses que treballen amb entitats de col·lectius vulnerables, però no tots ho "comuniquen". Les organitzacions amb les que treballo també tenen altres clients, però en el meu dia a dia no veig que aquestes marques ho comuniquin, probablement perquè el que fan les majories de les marques és "donar feina" (sigui posar papers en sobres, o fer kits nadalencs), però en el cas de Teterum el que volem és potenciar la seva forta (les seves capacitats).





Per això, l'última caixa de Nadal de Teterum està dissenyada per Casa de Carlota, una agència de disseny que inclou entre els seus dissenyadors persones amb síndrome de Down i autisme, no per "ajudar-los" sinó perquè són uns cracs dissenyant i perquè el seu resultat és molt diferent i perquè nosaltres com a clients, ens agrada. I en Teterum el mateix. No hi ha ningú que treballi els nostres productes amb l'afecte que els nois que munten les caixes o els tes, ni tampoc sabria fer-ho tan sistemàticament.





Un dels valors de Teterum és l'autoestima dels vostres col·laboradors o 'artesans amb carinyo', com els dieu. És recíproc?





Sí, la signatura de cada producte, en una targeteta (o en cas de que no puguin signar, la seva empremta de dit o un altre símbol que els identifiqui) és el més important per a ells i per Teterum. Com a consumidors crec que estem cansats de tant "low cost", de tants productes fabricats en milions, de veure bosses i bosses i tot igual.





Crec que ja toca l'era del que és "artesanal", d'allò personal. No és el mateix obrir una bossa de te de tota la vida i posar el te a la tassa, que obrir una bossa de material 'kraft', amb un segell que no està a la perfecció i quan l'obres et trobes amb una targeteta signada per Amelia que t'ha preparat aquest te des d'un centre de persones amb Síndrome de Down. No és el mateix.





Què aporta?





El primer no t'aporta res, i el segon t'omple d'humanitat i afecte, tant que li treus foto i agraeixes a Amelia (i per descomptat que això l'hi passem a Amelia). Ara, quantes persones reben aquest "positive feedback" d'aquesta manera en les seves feines? Pocs! Doncs ells ho reben diàriament. Imagina't el que pot arribar a fer això amb les persones ... d'aquesta manera Teterum treballa com a "pont" entre dos mons que s'alegren mútuament, i quan treballes com a pont, és impossible que no et contagiïs. El nostre despertar sempre és amb un somriure perquè sabem què fem créixer la gent.









Vas iniciar Teterum just quan et vas quedar embarassada. Ser jove, dona, mare i empresària, aporta més obstacles que patir artritis reumatoide?





Sí. Mentiria si digués que això és un camí de roses. Això és un camí de molta lluita diària entre "què és més important". La trucada del client és súper important just quan el teu fill t'espera darrera la porta de casa mort de riure pels nervis que sap que estàs arribant, a qui atens? Són decisions de segons, i has de prendre-la des del punt de vista de mare i empresària a la mateixa vegada. No val dir "li dic al client que el truco després" perquè aquests segons en què intercanvies aquest diàleg, tens un nen de 3 anys decebut perquè "entres amb el telèfon".





La meva regla general és "cada cosa al seu moment". Intento dividir el temps entre els dos rols (i altres que tinc), i intento que el meu fill entengui que amb dos pares emprenedors, els mons s'entrellacen. També ser veritat que tot client és una persona, vol dir que si expliques que "entre les 16:45 i 21 estaré amb el meu fill però podem quedar abans i després, t'ho agraeixen. T'ho agraeixen perquè ells també són pares i ho entenen.





Si intentes mostrar cap a fora que ets una superwoman i que pots amb tot, el dia que no puguis, serà una caiguda més alta, mentre que si intentes explicar les coses com són, fins al client més gran et comprèn i ajuda a buscar solucions . A la base es tracta de ser humil, humà i flexible. També és veritat que no hi ha cosa que estressi més que no poder planificar el teu temps.





Com compagines operacions i recuperació amb reunions, viatges i mantenir l'empresa?





Amb un Excel enorme i cangurs diversos! La clau està en automatitzar tot el que no té valor. Per poder compaginar tot, cal admetre que es necessita tenir cangurs o una parella molt flexible. Els viatges acostumen a ser de diversos dies però la clau està en combinar xerrades, reunions amb clients i feina a cafès a la mateixa ciutat. Una altra clau és tenir la teva oficina a l'ordinador. No necessito res més que un telèfon, l'ordinador i carregadors. Una wifi i ja està. He treballat des d'aeroports, cafès, entrades de pis, hotels, terrasses ... mentre hi hagi internet ...





És arriscat ser emprenedora?





Sí. No sé si conec algun negoci que en el primer any d'un retorn pugui mantenir empleats, CEO i socis financers. Segur que n'hi ha, però no seran la majoria. El risc està en la part "econòmica" (ingrés de sou), i en la part social (no hi ha tant de temps com abans). A més, sempre estàs amb la sensació d'estar fora del mercat laboral en una línia paral·lela, que si algun dia toca tornar al mercat laboral "standard" seria difícil. Probablement, és una sensació falsa, perquè l'aprenentatge d'emprendre és tan potent, que qualsevol empresa hauria d'apreciar aquest coneixement, però la por sempre hi és.





Algun consell per a altres persones que decideixen iniciar una nova empresa amb valors ètics i mediambientals?





T'ha de sortir de dins. Les persones que es llancen en aquesta direcció ho fan perquè ho viuen. És difícil crear una empresa social si no ho sents. El meu consell seria "si ho sents i t'atreveixes, prova-ho. El món sempre estarà allà per recollir-te si no et va bé. Si no ho proves, sempre estaràs amb la sensació d'haver-te perdut alguna cosa".