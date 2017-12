El Reial Madrid comença el camí cap a l'or

Últim entrenament abans del partit





El Reial Madrid s'enfronta aquest dimecres a les 18 del vespre (hora espanyola) a l'Al-Jazira dels Emirats Àrabs Units a la semifinal del Mundial de Clubs.





Els de Zidane volen proclamar-se campions per segon any consecutiu després d'haver-ho aconseguit fa un any després de guanyar el Khasima Antlers a Yokohama.





Per això, els blancs no es refien del partit d'aquesta tarda a Abu Dhabi davant el campió àrab, dirigit per un vell conegut de la lliga espanyola, que no és altre que qui fos segon de Frank Rijkaard al Barça, Henk Ten Cate.





El Madrid, si aconsegueix la victòria al Mundialet, es faria amb el cinquè títol en un sol any, alguna cosa mai aconseguit en la història del club blanc.

En aquest sentit, Zizou podria superar els èxits collits per un dels majors emblemes de la banqueta blanca, Vicente del Bosque, i també igualar els vuit títols de Luis Molowny.

Si guanyen a Al-Jazira, a la final ja els espera el Gremi de Porto Alegre, que va guanyar al Pachuca mexicà aquest dimarts a la pròrroga.





Pel que fa als disponibles pel partit, destaca la volta de Gareth Bale, que podria suposar el retorn, al seu torn, de la BBC, fet que obligaria a treure a un dels titulars del centre del camp.





D'altra banda, el central francès, Raphaël Varane, també està recuperat després d'un temps de lesió, de manera que la defensa blanca recupera efectius.