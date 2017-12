ERC veu possible que el sobiranisme superi el 50% de vots

La número dos d'ERC a les eleccions catalanes, Marta Rovira





La número dos d'ERC a les eleccions catalanes, Marta Rovira, ha dit aquest dimecres que si el sobiranisme supera en les eleccions el 50% dels vots no hi haurà "cap dubte" de l'aposta per la República dels ciutadans de Catalunya i aquest projecte polític sortirà reforçat.





"El mandat democràtic pot ser més del 50% dels vots. Si és més del 50% dels vots no tindrem cap dubte. Tothom a votar", ha proclamat la també secretària general d'ERC en una conferència al fòrum Primera plana que organitza 'El Periódico'.





Ha advertit els catalans que, en funció de l'amplitud de la victòria dels sobiranistes, permetrà desenvolupar en més o menys mesures seus plans -si guanys: "Com més gran sigui aquest mandat democràtic, podem seguir en aquest procés perquè el nostre país avanci".





Ha dit que si el mandat és ampli i "indubtable" a favor de la República el projecte sobiranista sortirà més reforçat que mai, ja que són unes eleccions que no s'han convocat des de la Generalitat, sinó des del Govern central en aplicació del 155.





Rovira ha argumentat que per superar el 50% de sufragis caldrà comptabilitzar els vots d'ERC, JuntsxCat i la CUP, i ha demanat als 'comuns' si volen ser comptabilitzats en aquest bloc, o en el dels partits del 155 -per ella no hi ha alternativament.





"Estaria bé que expliquessin on volen ser comptats: o al bloc monàrquic del 155 que estan a favor de la repressió social i política, o en el bloc republicà i dels que empenyen perquè aquest país progressi", ha resumit sobre la candidatura que lidera Xavier Domènech.





El debat sobre superar el 50% de vots ja es va produir en les eleccions de 2015: en aquelles JxSí i la CUP no van aconseguir superar aquesta xifra, tot i que en aplicació de la Llei Electoral, si van aconseguir tenir la majoria absoluta d'escons al Parlament amb 72 de 135.





REBAIXA DE L'IRPF





Rovira ha reiterat la proposta que el seu partit ja va presentar aquest dimarts a societat que és una rebaixa de l'IRPF a les rendes baixes: reduir el tipus marginal mínim de l'IRPF del 12% al 11%, una mesura que suposarà una rebaixa fiscal al conjunt de contribuents que superen els 12.000 euros de rendes anuals.