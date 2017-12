Iceta no seguiria com a president si en dos anys no aconsegueix acords amb el Govern central

Miquel Iceta al costat de Ximo Puig en un acte de campanya









El candidat del PSC a les eleccions del 21D, Miquel Iceta, ha destacat aquest dimecres que "no podria seguir com a president" de la Generalitat si no aconsegueix com a màxim en dos anys algun acord amb el Govern central.





Ho ha explicat en una entrevista de Rac 1, en què ha detallat que "no podria seguir com a president si en dos anys no ha produït fruits la via del diàleg, la negociació i el pacte".





Iceta ha explicat que el temps ha demostrat que la via unilateral no porta enlloc: "Si l'altra via, que és la del diàleg, diem que és la bona, ha de donar fruits en un termini raonable".





Està convençut que podrà ser possible i que en poc temps es podran solucionar moltes de les 46 demandes que el president cessat, Carles Puigdemont, va traslladar al president Mariano Rajoy -en cap cas la del referèndum d'independència-.





També lluitarà per impulsar una reforma federal de la Constitució i està convençut que "tindrà l'aval de la majoria de ciutadans", i treballarà dur per reparar els danys socials, econòmics i institucionals provocats pel procés independentista.





Per això, nomenarà un "conseller o consellera en cap" perquè gestioni el dia a dia del Govern mentre ell es converteix en el primer venedor de Catalunya tant a la resta d'Espanya com a l'estranger, ha assenyalat.





INDULTS ALS PRESOS





Preguntat per si amnistiaría els presos sobiranistes, ha dit que ell vol ser prudent i esperar a veure si hi ha sentència condemnatòria: en cas que sigui així, és partidari de demanar indults i descarta la via de l'amnistia.





"Sens dubte demanaria l'indult perquè en aquest país haurem de tancar ferides que tenen un origen polític", ha destacat Iceta, que també ha recordat que ell sempre ha qualificat de desproporcionats els empresonaments.





També ha lamentat que els independentistes "atribueixin al PSC els empresonaments i pretenguin traslladar la responsabilitat" als socialistes, quan aquest procediment va per vies judicials.