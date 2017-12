El nombre de pensions contributives a Catalunya va créixer un 6,6% entre 2011 i 2016

Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya









El nombre de pensions contributives de la Seguretat Social percebudes pels residents a Catalunya va augmentar un 6,6% en el període entre 2011 i 2016, arribant a les 1.668.195 pensions a 31 de desembre de l'any passat, segons ha informat aquest dimecres l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).





L'import brut mensual mitjà es va situar en els 954 euros, una xifra que en el cas dels homes és de 1.232 euros i en el de les dones, de 727.





Per municipis, hi 80 en què l'import mensual mitjà de les pensions contributives supera els 1.000 euros, entre els quals es troben Barcelona, Girona, Tarragona, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Castelldefels, el Prat de Llobregat i Viladecans ( Barcelona).





Per contra, hi ha 220 municipis en què la pensió mitjana és inferior als 700 euros mensuals, caracteritzats per tenir poca població (pràcticament tots tenen menys de 5.000 habitants) i per estar situats majoritàriament a l'interior i el sud de Catalunya.





Pel que fa al tipus de pensió, la més elevada és la de jubilació, que se situa en 1.079,3 euros, lleugerament per sobre de les d'incapacitat permanent (1.017,8 euros), i les segueixen les pensions de viduïtat (653,2 euros) i d'orfandat (379 euros).





El règim de cotització majoritari a Catalunya és el Règim General, al qual pertanyen el 78,8% de les pensions, mentre que al règim de treballadors autònoms pertanyen el 18,6%, ia altres, el 2,6%.