Puigdemont: La independència és "la millor política de benestar"

Puigdemont en campanya









El cap de llista de JuntsxCat a les eleccions del 21 de desembre, Carles Puigdemont, ha criticat aquest dimecres que durant molt de temps s'ha dit que als independentistes que no els importen els problemes de les persones: "No han entès que som independentistes perquè volem construir un país millor per als catalans i les catalanes, i avui la independència és la millor política de benestar".





En un acte a la seu d'ONCE a Barcelona, ha afirmat a través d'un vídeo: "La primera política social que haurien de defensar totes les candidatures és acabar amb el dèficit fiscal" de Catalunya, que ha xifrat en 10.000 euros per família que no tornen cada any.





"Quan la solidaritat te la reclamen com una mena d'obligació o una exigència, i de vegades fins i tot a cop de porra, deixa de cridar-solidaritat i es diu atracament o espoliació", ha lamentat, en un acte acompanyat de membres de la llista de JuntsxCat com la diputada al Congrés Lourdes Ciuró (PDeCAT), el sacerdot conegut com Pare Manel i la treballadora social Isabel Ferrer, a més de la vicepresidenta del PDeCAT, Neus Munté.





El president de la Generalitat cessat s'ha compromès a treballar per a l'accés a l'habitatge, i ha criticat que el Govern central del PP hagi recorregut davant del Tribunal Constitucional (TC) cinc dels sis textos legals sobre aquest àmbit impulsats pel Parlament, i ha acusat l'Estat de preocupar-se més per grans fortunes i l'Ibex 35 que per ciutadans que no tenen recursos.





Ha criticat que s'ha repetit que les pensions perillen en una Catalunya independentista, però ho ha negat: "Ho diuen els que han buidat la guardiola de les pensions" i han hagut de demanar un crèdit per a la paga de Nadal, i que van dedicar més de 60.000 milions d'euros al rescat bancari, entre els quals hi ha més de 40.000 que no tornaran als ciutadans, i ha proposat augmentar el salari mínim a nivells europeus.





"DESEMMASCARAR MENTIDES"





Puigdemont ha reflexionat sobre la campanya electoral, de la qual ha dit que no volien fer i que no tocava, però ha afegit que no els fan por les urnes i que està servint per "desemmascarar mentides", com la que no hi ha un 155 'light' i un de dur, ja que tot és el mateix, i que ha demostrat que les marques blanques del PP en aquestes eleccions són el PSC i Cs, ha dit.





"Aquesta campanya s'ha fet perquè guanyin els mal anomenats constitucionalistes, perquè no puguem competir en igualtat de condicions, amb candidats a l'exili i candidats a la presó", ha criticat.





En l'acte, Ciuró ha defensat les polítiques d'habitatge com a prioritat per a la candidatura, amb l'objectiu de crear habitatges socials i de regular el lloguer, però ha dit que per això cal "fer un Estat", ja que es requereix capacitat legislativa en assumptes fiscals i tributaris, i ha afegit que no empararan legalment l'ocupació il·legal.





Ferrer ha explicat que ha estat responsable d'urgències socials de l'àrea metropolitana de Barcelona durant més d'una dècada, i que la crisi que es va iniciar el 2008 ha mostrat que totes les persones són vulnerables i que els serveis socials no poden ser només un conjunt de prestacions i recursos, sinó un "sistema" que sigui fort.