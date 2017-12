'Handia' i 'La llibreria' lideren les nominacions als Premis Goya

Nominacions als Premis Goya









La pel·lícula 'Handia', rodada a basc i dirigida per Jon Garaño i Aitor Arregi, lidera les nominacions a la 32 edició dels premis Goya, seguida per 'La llibreria', rodada en anglès i dirigida per Isabel Coixet, que aspira a 12 premis, segons ha anunciat aquest dimecres 13 de desembre l'Acadèmia de Cinema.





'Handia', que es va presentar en la passada edició del Festival de Sant Sebastià, competirà, entre altres, pels guardons a Millor pel·lícula, Millor direcció, Millor actor revelació, Millor guió original o Millor fotografia, mentre que el film de Coixet podria fer-se amb els premis a Millor pel·lícula, direcció, actriu protagonista o guió adaptat.





En nombre de nominacions els segueixen 'El autor', de Manuel Martín Conca, amb nou nominacions, 'Estiu 1993' i 'Abracadabra', amb vuit, respectivament, i 'Verónica' (7), 'Oro '(6), 'La llamada' (5), i 'No sé decir adiós' i 'Pieles', amb tres cadascuna.





Els actors Bárbara Lennie i David Verdaguer han estat els encarregats d'anunciar els nominats a les 28 categories d'aquests guardons, que es lliuraran el 3 de febrer en una gala que tindrà lloc al Madrid Marriott Auditorium Hotel.





Per categories, a millor pel·lícula competeixen 'El autor', 'Estiu 1993', 'Handia', 'La llibreria' i 'Verónica', mentre que a Millor direcció aspiren Martín Cuenca ( 'El autor'), Garaño i Arregi ('Handia'), Coixet (' La llibreria) i Paco Plaza ('Verónica'), i a Millor direcció novell Sergio G. Sánchez ( 'El secreto de Marrowbone'), Carla Simón ( 'Estiu 1993'), Javier Ambrosi i Javier Calvo ( 'La llamada') i Lino Escalera ('No sé decir adiós').





A millor guió original aspiren les cintes 'Abracadabra', 'Estiu 1993', 'Handia' i 'Verónica', mentre que a Millor guió adaptat competeixen 'El autor', 'Incierta gloria', 'La llibreria' i 'La llamada' .





MILLOR ACTRIU I ACTOR





A Millor actriu protagonista aspiren Maribel Verdú ('Abracadabra'), Emily Mortimer ( 'La llibreria'), Penélope Cruz ('Loving Pablo') i Nathalie Poza ( 'No se decir adiós'), mentre que en la categoria masculina es troben Antonio de la Torre ('Abracadabra'), Javier Gutiérrez ( 'El autor'), Javier Bardem ( 'Loving Pablo') i Andrés Gertrudix ('Morir').





Al premi a Millor actriu de repartiment aspiren Adelfa Calvo ('El autor'), Anna del Castillo ('La llamada'), Belén Cuesta ('La llamada') i Lola Dueñas ( 'No sé decir adiós'), mentre que a millor actor de repartiment aspiren osé Mota ('Abracadabra'), Antonio de la Torre ('El autor') David Verdaguer ('Estiu 1993') i Bill Nighty ( 'La llibreria').





Per la seva banda, les intèrprets que podrien ser reconegudes amb el premi a Millor actriu revelació són Adriana Paz ('El autor'), Bruna Cusí ('Verano 1993'), Itziar Castro ('Pieles') i Sandra Escacena ('Verónica'), mentre que en l'apartat masculí aspiren Pol Monen ('Amar'), Eneko Sagardoy ('Handia'), Eloi Costa ('Pieles') i Santiago Alverú ('Selfie').





D'altra banda, a Millors efectes especials aspiren 'Handia', 'Oro', 'Verónica', i 'Zona Hostil'; a Millor Maquillatge i perruqueria 'Abracadabra', 'Handia', 'Oro' i 'Pieles'; a Millor vestuari 'Abracadabra', 'Handia', 'La llibreria' i 'Oro'; a Millor direcció artística 'Abracadabra', 'Handia', 'La llibreria' i 'Oro'; a Millor so, 'El autor', 'El bar','Handia' i 'Verónica '; a Millor muntatge, 'Abracadabra', 'Estiu 1993', 'Handia' i 'La llibreria'; a Millor direcció de producció, 'Estiu 1993', 'Handia', 'La llibreria' i 'Oro'; mentre que a direcció de fotografia aspiren 'Estiu 1993', 'Handia', 'La llibreria' i 'Oro'.





En l'apartat musical, el Goya a la Millor cançó original podria ser per a José Luis Perales ('El autor'), Alfonso Villaronga ('La llibreria'), Leiva ('La llamada') o Roque Baños ('Zona hostil') , mentre que a Millor música original competeixen 'Handia', 'La cordillera', 'La llibreria' i 'Verónica'.





A Millor pel·lícula d'animació aspiren 'Deep', 'Nur eta Herensugearen tenplua' i 'Tadeo Jones 2', a Millor pel·lícula documental 'Cantábrico', 'Dancing Beethoven, 'Muchos hijos, un mono y un castillo' i 'Saura(s)'; a Millor cinta iberoamericana 'Amazona', 'Tempestad', 'Una mujer fantástica' i 'Zama'; a Millor pel·lícula europea 'C'est la vie!', 'Lady Macbeth', 'The square' i 'Toni Erdmann'.





En curtmetratges, en ficció competeixen 'Australia', 'Baraka', 'Como yo te amo', 'Extraños en la carretera' i 'Madre'; en documental, 'Los desheredados', 'Primavera rosa', 'The fourth kingdom' i 'Tribus de la inquisición'; i en animació, 'Colores', 'El ermitaño', 'Un día en el parque' i 'Woody & Woody'.