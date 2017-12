La compravenda d'habitatge augmentarà un 18% el 2018, segons Servihabitat

Servihabitat preveu un augment del 18% en el mercat residencial









El mercat residencial registrarà un creixement més gran en 2018 que el registrat aquest any i les compravendes d'habitatges creixeran més del 18%, superant les 550.000 operacions, segons es desprèn del cinquè informe sobre el 'Mercat residencial a Espanya', elaborat per la plataforma de investigació i anàlisi del mercat immobiliari de Servihabitat.





El conseller delegat de Servihabitat, Julián Cabanillas, creu que l'any que ve "serà clarament" el de la consolidació del sector immobiliari, "amb un mercat que es presentarà sanejat en la major part dels territoris, tal com assenyalen les previsions dels diferents indicadors ".





De cara a tancament d'any, Servihabitat espera que les transaccions d'habitatges augmentin un 16,9% el 2017 respecte a l'any anterior i superin les 472.000 operacions.





Segons Servihabitat, l'increment de la demanda solvent, les polítiques de major concessió de crèdit per part dels bancs, l'augment de l'interès inversor i l'avanç de la promoció d'obra nova són els factors que contribueixen a l'impuls de la demanda i l'increment d'aquest indicador.





Tant aquest any com el que ve, les comunitats que lideraran el volum de compravenda seran Andalusia, Catalunya i Madrid. No obstant això, en 2017, Castella-la Manxa (+23,8%) i la Rioja (+23,1%) han estat les comunitats que més han incrementat percentualment les seves operacions en comparació amb 2016.





Tenint en compte la tipologia dels immobles, l'habitatge d'obra nova ha perdut pes en comparació amb la de segona mà, que es manté en el 75% del total de les operacions que s'han registrat en el que va d'any.





El 70% dels immobles tenen un preu inferior als 150.000 euros i el 34,6% de les transaccions s'han realitzat sobre habitatges que tenen entre 30 i 90 metres quadrats. No obstant això, els immobles més demandats són els que tenen tres dormitoris en el cas dels habitatges habituals i de quatre habitacions en el cas de les vacances.





Al tancament del 2017, Servihabitat preveu que hi hagi 76.800 habitatges iniciats, xifra que creixerà un 22% el 2018, fins als 93.600 immobles, segons les seves estimacions. Respecte als habitatges visats estima que hi hagi 117.800 projectes a tancament del 2017, mentre que s'espera que s'incrementi fins a les 140.000 unitats el 2018, un 18,8% més.





D'altra banda, sobre els projectes acabats creu que augmentaran un 27% aquest any i gairebé un 20% el que ve, quan es superarien les 61.300 habitatges finalitzats.





Pel que fa a l'obra nova, Servihabitat creu que l'estoc es reduirà més d'un 26% en 2017 i que l'absorció superarà el 16% el 2018, de manera que els habitatges d'obra nova es reduiran fins a les 243.000 unitats.





EL PREU DE L'HABITATGE, UN 4,5% MÉS CAR





En el conjunt de 2017, el preu de l'habitatge augmentarà un 4,5% de mitjana a Espanya, xifra que Servihabitat preveu que ascendeixi fins al 4,7% el 2018. Els majors augments es registraran a Madrid (+7,5% ), Catalunya (+7%) i Illes Balears (+ 5,6%).





Al tancament d'any també es podrà observar com el lloguer residencial "continua guanyant pes a Espanya", segons la immobiliària.





De fet, l'estudi posa en relleu que el volum d'habitatges de lloguer disponibles actualment a Espanya és de 97.900, un 14,5% menys que fa un any.