L'ICS indemnitzarà amb 119.800 euros una dona per una perforació intestinal

Indemnitzen una pacient per mala praxi









El Jutjat de Primera Instància 25 de Barcelona ha ordenat a l'Institut Català de la Salut (ICS) indemnitzar amb 119.866 euros a una dona que va patir una perforació intestinal per una praxi "incorrecta" quan se li va practicar un estudi per detectar i tractar pedres a la via biliar i se li va col·locar una pròtesi, que es va desplaçar, ha informat el Defensor del Pacient.





La pacient, de 64 anys en el moment dels fets, va ser diagnosticada a l'Hospital del Mar de Barcelona el 2011 de pedres a la vesícula i la via biliar, i la sentència, ha constatat que es van produir dues infraccions de la 'lex artis 'quan se li va perforar la paret intestinal i per "tardana atenció en el postoperatori".





El jutge ha descartat que la pròtesi es desprengués pels moviments naturals d'intestí i de la dona, com al·legava la defensa, ja que la pròtesi va travessar dues capes abdominals, el que "porta a pensar en un immediat despreniment" i perquè la malalta es trobava ingressada a la unitat de cures intensives (UCI), al llit i alimentada per sonda, per la qual cosa no va poder moure.





Ha apuntat directament a una infracció de la 'lex artis' en donar-se la perforació, "bé en intentar infructuosa i repetidament desprendre el càlcul -pedra- de la via biliar, bé en col·locar-inadequadament la pròtesi", i ha vist una altra infracció al fet que es va donar una manca d'atenció en el postoperatori.





"La manca de control analític i mitjançant proves d'imatge va afavorir que la infecció progressés fins a ser necessàries dues operacions quirúrgiques per aturar-i suturar la perforació", ja que la infecció va impedir al primer cirurgià determinar el lloc on es trobava la perforació.





El jutge considera que no es pot concloure que la tècnica terapèutica escollida fos inadequada, i que els perjudicis no deriven de la manca d'informació produïda pel fet que la pacient no parlava català ni castellà i els metges es comunicaran amb els fills, però sí que reconeix que "a resultes de les seqüeles que li resten, pateix una incapacitat permanent parcial".