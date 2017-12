Iniesta: "No m'agradaria veure a Neymar al Reial Madrid"

Foto - Europapress





El capità del FC Barcelona, Andrés Iniesta, ha deixat clar que no li agradaria que Neymar vestís la samarreta del Reial Madrid, ja que "reforçaria molt el rival".





El manxec no ha dubtat a parlar sobre un tema que ve sent remor des de fa un temps i que té preocupats a tots els culers.





Iniestsa ha compartit aquest dimecres amb els catorze guanyadors del concurs '#IniestaPerUnDia' d'Estrella Damm la seva activitat professional, com una sessió d'entrenament a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, perquè els aficionats poguessin experimentar el seu dia a dia.





Iniesta ha estat el gran protagonista del dia per als catorze afortunats que van guanyar el concurs ideat pel FC Barcelona i Estrella Damm, patrocinador oficial del club, en les xarxes socials que els va permetre sentir-se com el capità de l'equip per un dia.





Els guanyadors han començat el dia amb el trasllat des del Camp Nou fins a la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí a bord de l'autobús oficial del primer equip, per dur a terme una sessió d'entrenament amb la metodologia del club a càrrec d'entrenadors de la Masia blaugrana.





Després de l'entrenament han pogut conèixer en persona a Andrés Iniesta, sobre la gespa on acostumen a entrenar els jugadors blaugranes, per compartir amb el migcampista internacional espanyol jocs i consells de futbol.





A més, la jornada ha finalitzat amb una visita guiada a les instal·lacions i al Museu del FC Barcelona i amb l'assistència al partit de Laliga Santander que l'equip jugarà contra el Deportivo de la Corunya el proper 17 de desembre al Camp Nou.





"Van uns quants anys que fem aquest tipus de concursos i trobades, donar les gràcies a Estrella per aquesta trobada no tan habitual en el dia a dia. Són moments curts però bonics i compartim coses que van bé per als fans, que viuen un dia especial", ha destacat Andrés Iniesta en roda de premsa sobre la iniciativa.