Rull descarta la via unilateral

Tilda el Govern central de "feble".





El candidat número sis de JuntsxCat per Barcelona, Josep Rull, ha assegurat que "dins del principi democràtic hi ha un marge extraordinari de maniobra" en ser preguntat per la possible tornada a la via unilateral d'independència a Catalunya després dels comicis catalans del 21D.





"Dins de la democràcia hi ha molt marge de maniobra, el problema que nosaltres tenim amb l'Estat espanyol i amb el Govern del PP és que és un Govern de debilitat extrema" ha assenyalat Rull en declaracions a Cuatro, defugint respondre a la pregunta sobre la unilateralitat.





Així s'ha pronunciat Rull després que diumenge al número 15 d'ERC a les eleccions catalanes i portaveu de Demòcrates, Toni Castellà, afirmés que no han renunciat a la ruta independentista i defensessin reprendre la via unilateral si tornen a guanyar les eleccions autonòmiques i no és possible establir una negociació bilateral amb l'Estat.





D'aquesta manera, ha titllat el Govern espanyol de "feble" ja que, segons la seva opinió "els governs forts com el Canadà pacten un referèndum com el del Quebec" i "els febles imposen l'article 155" de la Constitució per "por a les urnes ".





"Jo aposto i apostaré sempre pel diàleg i el principi democràtic, aquest és l'element bàsic i m'agradaria que a Espanya hi hagués un Govern fort, sòlid i seriós que no tingués por de les urnes", ha conclòs.