PSOE, PP i Ciutadans no donen suport a la idea d'Iceta d'indultar els presos independentistes

Si fos escollit com a president.





El candidat del PSC a l'21D, Miquel Iceta, s'ha mostrat favorable a condecer l'indult als consellers que estan presó per la causa independentista en cas que hi hagi una condemna ferma i, tant PSOE, com PP i Ciutadans (C 's) s'han desmarcat de la seva proposta.





"Sens dubte demanaria l'indult perquè en aquest país haurem de tancar ferides que tenen un origen polític", ha dit Iceta en una entrevista a Rac1, en què ha recordat que ell sempre ha qualificat de desproporcionats els empresonaments dels membres del Govern cessat que no es van escapolir a Brussel·les.





Una destacada dirigent de l'Executiva Federal del PSOE ha reconegut que la posició d'Iceta els ha sorprès en el si del partit que lidera Pere Sánchez i ha incidit que les paraules d'Iceta li representen només a ell.





"És la seva opinió, la d'Iceta", ha respost quan se li ha preguntat si la postura d'Iceta és també la del PSOE.





No obstant això, la mateixa font ha deixat clar que la direcció del PSOE "respecta" l'opinió manifestada pel líder del PSC, soci del PSOE a Catalunya.





Per la seva banda, el president de Cs, Albert Rivera, ha criticat que el primer secretari del PSC i candidat a la Presidència de la Generalitat, Miquel Iceta, digui que si algun líder independentista és condemnat per la Justícia, demanarà al Govern central que li indulti.





"Si volen prohibir els indults a polítics per malversació o prevaricació, voti Cs. Si volen indults a polítics, voti PSC-PSOE", ha escrit Rivera a les seves xarxes socials, dirigint-se als ciutadans que votaran en les eleccions catalanes del 21 de desembre .





També el candidat popular, Xavier García Albiol, ha carregat contra Iceta: "Menys preocupar d'indults i més preocupar-se de 470.000 catalans que estan a l'atur", ha declarat en un acte a Lleida al costat del president del Govern, Mariano Rajoy.