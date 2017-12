Mossos entren a les conselleries per retirar llaços grocs i cartells polítics

De diversos edificis públics.





Els Mossos d'Esquadra han acudit a diversos edificis públics per demanar la retirada de símbols com els llaços grocs en solidaritat amb els presos sobiranistes, per ordre de la Junta Electoral Central (JEC).





Fonts de la policia catalana, que no han concretat en quins edificis estan actuant, han indicat que es limiten a acudir ia informar del decret de la JEC que demana retirar simbologies que poden intercedir en la campanya electoral.





L'Ajuntament de Barcelona ja va retirar el 27 de novembre del seu balcó la pancarta 'Llibertat presos polítics' per resolució de la Junta Electoral.