El 'procés' té conseqüències negatives per al turisme

Per la situació política.





El sector hoteler i les plataformes de lloguer de vacances han advertit del risc per al turisme derivat de la situació política catalana, que ja està provocant descens de les reserves en els allotjaments no només a Catalunya, sinó a tot Espanya.





Així ho han transmès els ponents de la taula rodona celebrada a Madrid amb motiu de la presentació de l'estudi 'Fer front a l'èxit: Gestió de la massificació a destinacions turístiques', elaborat conjuntament entre el Consell Mundial de Viatges i Turisme (World Travel & Tourism Council, WTTC en les seves sigles en anglès) i McKinsey.





El president de Room Mate, Kike Sarasola, s'ha referit a Barcelona com "un punt negre per a la societat espanyola" en un debat en el qual els ponents han advertit de l'impacte negatiu per a la 'Marca Espanya' que s'està començant a notar en altres comunitats.





El president de l'Associació Empresarial Hotelera de Madrid, Gabriel García, ha dit que a la capital s'ha notat un descens de les reserves i de les confirmacions en hotels arran del procés independentista a Catalunya.





De la seva banda, el director per al sud d'Europa i els Estats Units d'NH Hotels, Hugo Rovira, ha assegurat que els turistes "fugen dels problemes", de manera que "mentre vegin que no hi ha manifestacions o mobilitzacions no alarmarán" .





No obstant això, els ponents han confiat que després de les eleccions del 21D la crisi catalana i el turisme a Catalunya, ia tot Espanya, torneu a registrar les seves anteriors dades de creixement.





Tal com ha assenyalat en la seva intervenció el president de Únic Hotels & VP, Pau Guardans: "A Barcelona hi havia un problema de massificació que esperem tornar a tenir".