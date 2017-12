Love de Vega torna al TNC amb 'El gos del Hortelano'

Obra sobre el desig i la llibertat.





El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) acollirà a partir d'aquest dijous la comèdia de Lope de Vega sobre el desig i la llibertat 'El gos de l'hortolà', amb una posada en escena "enèrgica i brillant" que dirigeix Helena Pebre i interpreta la companyia Nacional de Teatre Clàssic (CNTC).





La directora ha explicat que donat l'èxit de les funcions que van fer durant l'any passat per Espanya, amb un 98,62% d'ocupació, 'El gos de l'hortolà' es trasllada a Barcelona fins el 7 de gener de 2018 abans de tornar al teatre de la Comèdia de Madrid del 13 de gener al 18 de febrer i sortir de gira pel teatre Arriaga de Bilbao.





L'escenografia, sota la direcció de Ricardo Sánchez Cuerda, es presenta entre la tradició i la modernitat per mostrar el conflicte de classes socials, amb un escenari molt arquitectònic que juga amb la metàfora del laberint i les portes obertes.





UN ALTRE PUNT DE VISTA





La companyia portarà a escena una versió de l'obra de Lope de Vega explicada des del punt de vista de la dona, en la qual la protagonista serà Diana, interpretada per Marta Poveda, per a qui Diana és "un viatge al cor ia la llibertat" .





La protagonista té un poder que no pot aconseguir per ser dona, però a través de la figura de Marcela, que interpretarà Natalia Huarte, aconseguirà alliberar les seves emocions i enamorar-se de Teodoro, que encarna Rafa Castejón.





UNA LECTURA CONTEMPORÀNIA





L'elenc d'actors està format tant per veterans com per la nova companyia, amb l'objectiu de portar una lectura molt contemporània però alhora respectuosa, amb l'accent posat en el dilema dels personatges que es tradueix en les seves vergonyes i imperfeccions.





A més, l'expressió corporal serà clau en la interpretació dels personatges, ja que es basaran en el ball per explicar el que no es compta amb paraules.





Pebre ha destacat la força del vers, que requereix l'entrenament mental, físic i vocal dels actors, perquè les paraules arribin a l'espectador del segle XXI.