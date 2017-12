Rajoy demana que no es "castigui" a ningú per ser català

Des de les bodegues de Freixenet.





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha demanat "que no es castigui ni es boicotegi" a cap empresa per ser catalana, ja que els empresaris no tenen la culpa de decisions polítiques que ha titllat d'irresponsables.





En una visita a l'empresa de cava Freixenet, a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), al costat del candidat del PP a les eleccions, Xavier García Albiol, Rajoy ha lamentat que molts empresaris "s'han vist castigats" a Catalunya i la resta Espanya per qüestions polítiques.





També ha expressat al president de Freixenet i de la Cambra de Comerç d'Espanya, Josep Lluís Bonet, el seu suport en la seva decisió de mantenir la seu social de l'empresa a Catalunya després d'haver aplicat l'article 155 de la Constitució.









"De vegades les decisions d'alguns poden fer molt dany a la majoria. Que més de 3.000 empreses hagin abandonat Catalunya és d'una enorme gravetat", ha afegit.





"Que Freixenet tingui el mateix tracte, ara que arriba l'etapa nadalenca, que qualsevol altra empresa", ha reclamat el president del Govern central davant el president de la signatura.





Ha recalcat que també respecta a les empreses que sí van treure la seva seu social de Catalunya, i ha assegurat que treballarà perquè tornin: "Treballarem perquè tothom torni a Catalunya i que hi hagi una situació de normalitat".





"Cal respectar les seves decisions -les de les quals han canviat la seva seu- perquè ho fan pels seus interessos i pels llocs de treball. Però també la d'aquelles que decideixen quedar-se on sempre han estat fins que no els quedi més posiblidad", ha afegit.





Freixenet va decidir mantenir la seva seu social a Catalunya en aplicar-se l'article 155 de la Constitució, però Bonet ja va advertir que aquesta permanència dependrà del resultat de les eleccions del 21 de desembre.





Bonet ha donat la gràcies a Rajoy "per la normalitat" que assegura que ha propiciat l'aplicació d'aquest article, amb la qual es va cessar al Govern de la Generalitat i es van convocar eleccions.