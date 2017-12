Les 'ambaixades' catalanes estaran desmantellades abans que acabi l'any

Abans del 31 de desembre.





El Govern preveu que el procés de tancament de les delegacions de la Generalitat a l'exterior, iniciat amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, estigui acabat abans del 31 de desembre, segons fonts del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.





De fet, encara que els 34 treballadors de les oficines van ser acomiadats a finals de novembre, en alguns casos la data de l'acomiadament és el 31 de desembre, perquè són ells encarregats de rescindir els contractes de lloguers i subministraments i tramitar els tancaments físics de les oficines .





La setmana passada, durant la seva compareixença al Senat, el secretari d'Estat d'Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, ha precisat el cost de les trucades ambaixades de la Generalitat en procés de tancament o ja clausurades, com la dels Estats Units, amb 1 , 1 milions d'euros, o la de Ginebra, 760.000.





Bermúdez de Castro va oferir aquestes xifres per rebatre l'argument que aquestes delegacions tenien un baix cost; a aquestes dues xifres afegir el cost de Portugal (450.000 euros), França (895.000 euros), Alemanya (500.000 euros), Itàlia (738.000), Àustria (700.000), Dinamarca (520.000 euros) i Polònia (500.000 euros); el cost d'aquestes nou ambaixades ascendeix a 6.163.000 euros.





El secretari d'Estat va assegurar que en aplicació de l'article 155 de la Constitució no s'ha tancat cap delegació turística, comercial o cultural de Catalunya, sinó les circumscrites a l'activitat política.





El Govern va decidir deixar operativa la de Brussel·les, encara que va cessar al delegat, i les primeres que va clausurar van ser les netament polítiques: Viena, Ginebra, Roma i Lisboa.





"Es circumscrivien a l'àmbit diplomàtic, a parlar malament d'Espanya", va dir Bermúdez de Castro, que ha insistit que el Govern respecta el treball cultural o comercial que realitzen les comunitats autònomes.





També la secretària d'Estat de Comerç, María Luisa Poncela, va deixar clar a finals de novembre al Senat que no s'ha tancat cap de les oficines comercials de la Generalitat; les 42 oficines d'Acció, ha dit, continuen obertes i "treballant amb normalitat".





Bermúdez de Castro també va explicar davant la Comissió que avalua l'aplicació del 155 que es va intentar que la Generalitat recolocase als 34 treballadors d'aquestes delegacions acomiadats i que així se li va reclamar el número dos de la conselleria d'Relacions Exteriors de la Generalitat, Aleix Villatoro , al capdavant del departament després de la destitució del titular, Raül Romeva.





Segons Bermúdez de Castro, "era un drama fer-los fora per Nadal", però el responsable català no va fer res, perquè és una cosa "que no feia soroll".