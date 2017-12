Gortázar, contrari a abandonar poblacions per evitar l'exclusió financera

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzálo Gortázar, creu que un dels "deures" del banc que dirigeix és no contribuir a l'exclusió financera abandonant poblacions, doncs, al seu parer, les sucursals segueixen tenint funció per a aquells que no tenen accés a través de canals digitals.





Gortázar entén que "no és bo" que una part de la població, "menys cultivada i de major edat", no tingui accés als serveis financers. "Es parla de digitalització, però no de la inclusió financera de la resta de la població, ha subratllat Gortázar durant la seva intervenció en unes jornades organitzades per IESE i EY.





El conseller delegat de CaixaBank ha instat la banca a estar "atenta" a les novetats tecnològiques que aporten nous actors en el sector financer, com les fintech, que donen un "bon servei" de manera barata.





"Hem d'assegurar-nos que podem competir, ja que si seguim anquilosats en fer la banca de la manera que es feia fa 10 o 20 anys aquesta no dura el que un gelat a la porta d'un col·legi", ha apuntat.





Així, considera que els nous actors digitals, entre ells els fintech, suposen una "amenaça" que, de moment, no "deixar dormir" al sector, ja que van a "erosionar" els marges de negoci.





MODELS DE NEGOCI





En termes de rendibilitat, Gortázar ha indicat que en un escenari de baix s tipus d'interès el model de negoci de la banca es troba en qüestió i ha advertit que un sector que no es guanyi la vida "bé" no atrau la inversió.





"El sistema bancari es troba en una situació complexa en què el paradigma sobre si la banca és prou rendible en condicions de normalitat està en qüestió, sobretot per als bancs minoristes en un escenari de tipus negatius", ha sostingut Gortázar.





En qualsevol cas, el conseller delegat del banc d'origen català ha posat en valor que l'entitat ha aconseguit assolir els seus objectius de rendibilitat gràcies a una estratègia de diversificació del negoci a Espanya que ha funcionat "molt bé".





En aquest sentit, ha recordat que tot i els baixos tipus d'interès, l'entitat va aconseguir una rendibilitat (ROTE) del 10% en 2018.





En relació a la directiva europea MiFID II, Gortázar ha informat que l'entitat ja compta amb 7.000 empleats amb certificat d'assessorament i ha avançat que per a gener el banc comptarà amb un total de 11.000.





OPERACIONS CORPORATIVES





Després de l'adquisició de BPI, Gortázar ha reconegut que l'entitat podria plantejar-se noves operacions corporatives en un termini de dos anys si la compra del banc lusità finalment resulta un èxit.





"Si tenim la sensació que ha estat un gran èxit (l'adquisició de BPI) serà lògic que el consell es plantegi si volem continuar sent una entitat molt focalitzada o si volem fer un pas més", ha indicat referent a això.





Tot i això, ha insistit que aquesta qüestió no està damunt de la taula, ja que l'entitat s'atorga un termini de dos anys per valorar l'adquisició de BPI.





"Serà oportú plantejar-se en el seu moment si hem de buscar alguna cosa més", ha agregat.





LA CRISI CATALANA





Qüestionat per les suposades fuites de liquiditat arran de la celebració del referèndum il·legal del passat 1 d'octubre, Gortázar ha defensat que l'entitat comptava amb uns nivells de liquiditat "extraordinàriament elevats a tot el grup" que se segueixen mantenint.





"Una institució té el deure de gestionar anticipadament i proactivament aquesta posició", ha asseverat Gortázar, que ha insistit que CaixaBank no té cap problema de liquiditat.