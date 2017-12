CSIF denuncia que el 'procés' agreuja la precària situació de la sanitat a Catalunya

Denuncien que hi ha personal "explotat".





El sindicat CSIF denuncia que els hospitals catalans segueixen patint col·lapses per la manca de personal, així com per la retallada del nombre de llits.





Una situació que s'ha vist "agreujada", sostenen, pel "Procés", ja que la vaga del 3 d'octubre, va portar a "planificar serveis mínims" així com a "desprogramar quiròfans", sobretot en Hospitals de l'ICS a Catalunya .





"El 2017 Catalunya segueix liderant totes les dades negatives a nivell estatal pel que fa a nombre de pacients esperant per a una operació ia temps mitjà d'espera tant en operacions com en consultes externes amb el metge especialista", sostenen des del sindicat.





Així, segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, referents a juny de 2017, a Catalunya hi havia 156.862 persones esperant una intervenció.





El 25% dels pacients catalans inclosos a la llista d'espera porten més de sis mesos esperant una operació i les esperes també afecten directament a les consultes externes amb el metge especialista.





D'aquesta manera, en el passat mes de juny, fins a 286.442 persones estaven a l'espera d'una cita amb el metge, més que en cap altra autonomia i l'espera mitjana era de gairebé tres mesos.





"En la nostra sanitat hi ha una manca de personal molt acusada i el poc personal que hi ha està explotat. En molts centres de primària, al personal se l'obliga a treballar fora de la jornada pactada ", denuncien des de CSIF.





MARESME, LA ZONA MÉS AFECTADA





En zones com al Maresme, pediatria, el cap de setmana, només està coberta per Can Ruti. El Maresme és una de les zones més afectades. Els contractes són cada vegada més precaris. Augmenten els eventuals i la nostra taxa d'interinitat és superior a qualsevol comunitat.