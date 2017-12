Sánchez sosté que "Catalunya serà governada a ritme de justícia social" si guanya el PSC

Des Sabadell.





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha assenyalat que si el candidat del PSC a l'21D, Miquel Iceta, guanya les eleccions "Catalunya serà governada a ritme de justícia social, diàleg i concòrdia".





Ho ha fet en un míting del candidat del PSC al 21-D, Miquel Iceta, al Parc del Nord de Sabadell, en el qual també ha participat l'alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor, i el candidat socialista Pol Gibert.





Sánchez sosté que "guanyaran els oblidats per part del Govern secessionista" si el PSC s'imposa en els comicis.





El secretari general del PSOE ha demanat el vot massiu pel PSC i ha apuntat que "tots ataquen Iceta, ataquen fins i tot que ball, i és perquè li tenen por ja que, si guanya, Catalunya serà governada a ritme de justícia social, diàleg i concòrdia ".





Segons Sánchez, la resta de candidats volen guanyar per poder governar, però si guanya Iceta "guanyaran els catalans, els oblidats per part del Govern secessionista, i guanyarà l'ocupació, la sanitat i els serveis socials".





I ha destacat que "Catalunya necessita la mà esquerra de Miquel Iceta i no més crispació, sinó diàleg i compromís" perquè cal tendir molts ponts, tancar moltes ferides i refer les polítiques socials.





"No es tracta de guanyar per tornar a separar, sinó de guanyar per tornar a unir" i això només ho garanteix Iceta, que aspira a ser la primera força i pot aconseguir-ho si hi ha una gran mobilització, ha apuntat.





Pedro Sánchez ha cridat a la mobilització massiva perquè el 21D sigui "la victòria de la concòrdia que necessita aquest país amb Miquel Iceta com a president de la Generalitat".





FINANÇAMENT AUTONÒMIC





Sánchez ha fet pinya amb Iceta en la seva proposta de millorar el finançament autonòmic: "Quan parla de millorar el finançament jo li suport perquè suport que hi hagi un Estat del benestar fort a Catalunya".