ERC demana una victòria àmplia per desenvolupar la república catalana

Rovira demana el vot per a rehabilitar Junqueras.





La candidata número dos d'ERC a les eleccions catalanes, Marta Rovira, ha demanat el vot sobiranista amb una victòria el més àmplia possible per desenvolupar la república.





Si fins ara els republicans s'erigien com a vot útil sobiranista, ara demanen fer-se amb una majoria àmplia per, en paraules del conseller cessat Carles Mundó: "Que ERC faci el millor resultat de la seva història".





Un vot que servirà, sostenen des d'ERC, per "rehabilitar" el líder del partit, Oriol Junqueras, que es troba empresonat al centre penitenciari d'Estremera i, a més, ha reclamat una victòria àmplia per a la seva llista per implementar la República.





"Aquestes eleccions també van de que el 21 de desembre fem justícia de veritat, que amb el nostre vot rehabilitem a Oriol Junqueras i ho fem clar vencedor de les eleccions", ha proclamat en un míting al Teatre de Tarragona davant unes 600 persones.