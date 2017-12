Ciutadans es postula com el partit per reconciliar els catalans

Des Manresa.





La candidata de Cs a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha defensat que el seu partit és el vot "segur" que treballarà per unir i reconciliar els catalans en comptes de separar-los, que farà que els ciutadans tinguin menys discussions amb altres i recuperin a els amics i familiars amb els que s'han deixat de parlar pel procés independentista.





"Cal votar segur en aquestes eleccions", ha insistit en un acte a Manresa, i ha reiterat que vol sumar amb els partits consitucionalistas.





Arrimadas ha advertit als partits independentistes que no van a trencar Espanya, "però sí a moltes famílies pel camí", i ha ironitzat que el president del Govern cessat, Carles Puigdemont, ho té molt fàcil quan té un problema, perquè es va a Brussel·les i va dient que és un president a l'exili, cosa que no poden fer la resta de ciutadans.









No han prioritzat les polítiques socials perquè els dirigents independentistes "estaven molt ocupats imaginant, pintant i retallant una república per penjar-la a la nevera, perquè no els servirà de res més", ha dit a l'acte.





Ha destacat que Cs ho tindrà "molt fàcil per governar millor que aquests senyors: amb no robar, no mentir i no insultar" ja ho farà millor, perquè l'executiu de Puigdemont i el que diu el tripartit de la separació han robat també amics i temps, i han destinat diners públics al procés independentista.