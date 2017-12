La pensió per viduïtat dels majors de 65 pujarà un 60% en dos anys

Sense altres rendes.





El Ministeri d'Ocupació ha publicat el projecte de Reial Decret pel qual pujarà, en dos anys, la base reguladora de la pensió de viduïtat de les persones amb 65 o més anys amb menors ingressos des del 52% actual fins al 60%.





En concret, la base reguladora de la pensió de viduïtat d'aquest col·lectiu augmentarà un punt, fins al 53%, a partir l'1 de gener de 2018 i pujarà set punts, fins al 60%, des del 1 de gener de el 2019.





Mitjançant aquesta proposta, el Govern pretén desenvolupar la disposició addicional trentena de la reforma de pensions del 2011, en la qual s'establien millores per a les pensions de viduïtat dels majors de 65 anys amb menors ingressos.





Una disposició el compliment es va anar ajornant successivament a través de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.





La decisió de l'Executiu de retardar el desenvolupament d'aquesta disposició va ser conseqüència de l'important dèficit públic existent en 2011 i la necessitat de reduir-lo.





La millora de l'economia espanyola ha portat el Govern a donar compliment a la disposició de la reforma de 2011, tal com explica el mateix Ministeri d'Ocupació en el projecte de Reial Decret.





BENEFICIARIS





Per poder accedir a aquesta millora a la base reguladora de la pensió de viduïtat els beneficiaris hauran de tenir una edat igual o superior als 65 anys; no tenir dret a una altra pensió pública espanyola o estrangera, i no percebre ingressos per la realització d'un treball per compte propi o aliè ni rendiments o rendes que, en còmput anual, superin el límit d'ingressos que estigui establert en cada moment per a ser beneficiari de la pensió mínima de viduïtat.





Quan l'aplicació del percentatge del 60% se sol·liciti amb posterioritat al reconeixement de la pensió de viduïtat, aquest tindrà efectes a partir dels tres mesos anteriors a la data de sol·licitud, sempre que en aquell moment es reuneixin els requisits exigits.





RESIDENTS A ESTRANGER





Els beneficiaris de la pensió residents a l'estranger tindran l'obligació, a més, de presentar abans de l'1 de març de cada any una declaració relativa al manteniment o no dels requisits establerts en la norma, referida als rendiments de l'exercici anterior ia les variacions que s'estimen que es produiran en l'any en curs.





La millora de la base reguladora de la pensió de viduïtat no serà consolidable, de manera que la pèrdua d'algun dels requisits que estableix la llei motivarà que torni a aplicar-se el percentatge del 52%.





Les noves quanties s'aplicaran d'ofici a les pensions que, causades abans de la data d'efectes econòmics del Reial Decret, es trobin vigents en aquesta data i sempre que concorrin els requisits esmentats.