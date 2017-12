La Guàrdia Civil torna a escorcollar Unipost, l'empresa en què van intervenir targetes censals de l'1-O

Nous escorcolls a Unipost









La Guàrdia Civil ha tornat a escorcollar aquest dijous al matí per ordre del Jutjat d'instrucció 13 de Barcelona la seu de l'empresa de missatgeria Unipost on seu de l'Institut d'Estadística (Idescat) per demanar dades sobre el cens llistes per enviar amb l'objecte de constituir les meses electorals del referèndum l'1 d'octubre que havia estat suspès pel Tribunal Constitucional.





Durant l'escorcoll, la Guàrdia Civil ha detingut al director general de Unipost, Pablo Raventós, perquè presenciï el nou registre. Se l'investiga per, entre d'altres, un delicte de malversació.





Raventós ha estat traslladat a la seu de Unipost a L'Hospitalet de Llobregat on el 19 de setembre es va trobar en un altre registre 45.000 certificats nominals llests per al seu enviament a fi de constituir les taules electorals del referèndum il·legal de l'1 d'octubre.





L'altre escorcoll, ordenat pel Jutjat 3 de Terrassa en funcions de guàrdia, es va dur a terme el 19 de setembre a diverses seus d'Unipost a Manresa, Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, que és on es troben aquest dijous de nou agents de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil.





En aquella ocasió el Ministeri de l'Interior va considerar que s'havia intervingut el 80% de les comunicacions necessàries per a cobrir les meses electorals.





La Generalitat va anunciar el dia de la votació de l'1-O que utilitzaria un cens universal, de manera que cada ciutadà pogués votar al col·legi que estimés oportú.





El Jutjat 13 de Barcelona investiga des de fa mesos els preparatius de l'1-O i les estructures d'Estat que van idear els membres del Govern de Carles Puigdemont per aconseguir la independència.





El passat 5 de desembre, va ordenar a la Policia Nacional que es personés a la seu de l'Institut d'Estadística (Idescat) per demanar dades sobre el cens, després que diversos ciutadans denunciessin el suposat ús fraudulent de dades personals per a la seva elaboració.