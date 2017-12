Moren un motorista al a Sant Cugat del Vallès i el conductor d'un turisme a Sant Jordi Desvalls (Girona)

Sistema d'Emergències Mèdiques









El conductor d'una motocicleta ha mort aquest dimecres a la tarda en un accident de trànsit a la B-30 al seu pas per Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en el qual també es va veure implicat un turisme.





Es tracta d'un home de 43 anys i nacionalitat espanyola, resident a Barcelona, que per motius que s'estan investigant topar contra un cotxe al quilòmetre 4,5 de la via, ha informat aquest dijous el Servei Català de Trànsit en un comunicat.





Els serveis d'emergències van ser alertats a les 18.45 hores i van mobilitzar a quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació de Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).





L'accident va obligar a tallar la B-30 en sentit cap a Girona fins a les 18.53 hores, moment en què es va obrir un carril per permetre la circulació.





A partir de les 20.19 es va restablir completament el pas de vehicles, però les retencions provocades pel sinistre no van desaparèixer fins a les 20.32 hores.





ACCIDENT A GIRONA





Un home de 29 anys va morir aquest dimecres a la nit en sortir-se de la carretera GI-633, per la qual circulava amb un turisme, al seu pas per Sant Jordi Desvalls (Girona), ha informat aquest dijous el Servei Català de Trànsit en un comunicat.





Els serveis d'emergència van ser alertats a les 23.04 hores i van mobilitzar a quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del SEM.





El mort, únic ocupant del vehicle, és un veí de Girona de nacionalitat espanyola que es va sortir de la via per causes que s'estan investigant.