Domènech reclama un pacte a ERC i PSC

Domènech defensa pactes









El candidat de CatECP a les eleccions del 21 de desembre, Xavier Domènech, ha cridat aquest dijous ERC i PSC a "sortir d'on estan" per arribar a un acord que doni resposta a les necessitats de Catalunya i acabi amb la política de blocs.





"A PSC i ERC els cridem a sortir d'on són. No podem construir un futur des d'on estan. Abandonin la unilateralitat que és inefectiva i absolutament injusta perquè deixa fora a una part del país", ha reclamat en referència als republicans mentre a els socialistes els exigeix.





Ha defensat que aconseguir-ho és possible, perquè ERC ja va abandonar la via unilateral i va apostar per la bilateralitat la setmana abans de començar la campanya i perquè creu que, si els socialistes no rebutgen el 155, acabaran tancats en una "habitació del pànic amb el candidat el PP i la de Cs ", Xavier García Albiol i Inés Arrimadas.





Insta tots dos partits a abandonar la "competició que no porta a cap costat, la dels blocs, que bloquegen", ha dit, i els ha advertit que és l'única manera de recuperar les institucions i la seva dignitat.





Unes institucions intervingudes pel Govern a través de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, en l'aplicació s'han convocat unes eleccions que "en origen són il·legítimes", pel que ha recordat que han presentat un recurs d'inconstitucionalitat i que són els únics que ho han fet.





Ha recordat que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) del Parlament, "un organisme de l'autogovern de Catalunya", ja va dictar que l'aplicació del 155 per cessar el Govern de la Generalitat era inconstitucional.





Ha incidit que el Govern i la majoria parlamentària de JxSí -PDeCAT i ERC- van impedir que els grups poguessin demanar el dictamen a l'òrgan consultiu sobre les lleis de 'desconnexió' -la llei del referèndum i la de transitorietat jurídica-, el que va indignar a PP, Cs i PSC.