El comitè d'empresa de Logaritme convoca vaga del 26 al 31 de desembre i demana la dimissió del director

Logaritme compta amb 250 treballadors i dóna serveis d'emmagatzematge a centres sanitaris









El comitè d'empresa de Logaritm i, que dóna serveis logístics a hospitals, ha convocada vaga entre els propers 26 i 31 de desembre i ha reclamat la dimissió del director de Logaritme, Enric Cardoner, i del president, Miquel Arrufat.





Fonts sindicals han explicat a Catalunyapress que la decisió de l'empresa de rebaixar la categoria professional a 147 empleats, d'un total de 250, i situar-la al nivell de 2012, els ha empès a les mobilitzacions.





El 2012, representants dels treballadors i de la direcció van acordar un augment de categoria de 147 persones, però l'actual cúpula directiva va portar l'acord als tribunals i una sentència del Tribunal Suprem va declarar nul l'acord.





Així, 147 persones que cobren entre 900 i 1.100 euros mensuals, a partir l'1 de gener passarien a tenir un sou de 150 euros menys. Des dels sindicats s'entén que si l'anterior administració va signar la resolució, és a ella a qui han de reclamar, però rebutgen que els empleats tinguin "deutes" amb Logaritme.





La majoria d'aquests 147 treballadors treballen a la nau de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), ja sigui en tasques de magatzem, de transportista i, en menor mesura, d'administració.





En paral·lel, els treballadors censuren que mentre pateixen ajustaments salarials, el sou d'Enric Cardoner augmenta, i que el responsable de Recursos Humans, Alberto Alfonso, té un complement personal i un sou per sobre de conveni. "Tenim directius que cobren entre 8.000 i 10.000 euros mensuals", afegeix un portaveu sindical.





A més, se'ls ha comunicat que a partir de l'1 de gener no s'encarregaran de la recollida de residus de l'Hospital de la Vall d'Hebron i temen que des de la direcció planegin prescindir de llocs de treball. Aquesta recollida de residus se centra en material sanitari, com sang, xeringues o tubs, cada un en el seu cubeta corresponent.





Això se suma a anteriors queixes per falta de personal, jornades irregulars i modificació d'horaris.





Logaritme Serveis Logístics AIE és una agrupació d'interès econòmic creada el 2001 i participada per l'Institut Català de la Salut, el Banc de Sang i Teixits, el Consorci de Castelldefels Agents de la Salut i l'Hospital Clínic.





Els treballadors remarquen que són empleats públics, però no funcionaris, i com AIE no han de tenir ni pèrdues ni beneficis. En canvi, el comitè denuncia que amb Cardoner al capdavant hi ha un estalvi de dos milions d'euros, el que enrareix encara més la rebaixa de categoria professional de més de la meitat de la plantilla, amb el conseqüent descens de sou.





"DECADÈNCIA BRUTAL EN LES CONDICIONS LABORALS"





Segons un comunicat del comitè d'empresa, format per UGT, CGT i CCOO, fet públic aquesta setmana, en els últims quatre anys els 250 empleats de Logaritme pateixen "una decadència brutal en les condicions laborals".





"Hem vist augmentat el nostre horari anual considerablement, retirat del servei de càtering que tenien els treballadors del torn de dotze hores, modificacions d'horari en els diferents centres, calendaris impostos i tot, per descomptat, sense negociar res amb el comitè d'empresa", indica el comunicat.





L'actual direcció, afegeix el comunicat, "no sap ni vol negociar, ells només imposen", de manera que el comitè d'empresa demana la dimissió de l'administrador, Enric Cardoner. Argumenta la "nefasta" gestió i que aquesta posant "en risc" la solidesa d'una empresa creada per estalviar en les compres sanitàries dels hospitals de l'ICS.





Catalunyapress s'ha posat en contacte amb la direcció de Logaritme en diverses ocasions, també per escrit a petició de l'empresa, però fins ara no hi ha hagut resposta.