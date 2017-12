Prossegueix la campanya electoral

Forcadell, Mas, Romeva i Junqueras





Un dia més, Catalunya es desperta banyada en eslògans dels partits que concorren als comicis per triar parlamentaris que seuen a la Càmera catalana. En la del dimecres 13 vam saber d'un mort per portar uns tirants amb la bandera espanyola, perquè va pensar que les seves conviccions falangistes així l'hi reclamaven. El presumpte assassí era un vell conegut de l'opinió pública per haver deixat paraplègic a un urbà de Barcelona, gesta que li va sortir mig gratis, doncs solament va passar cinc anys a la presó i després es va passejar per platons i universitats, venent-nos la mentida de què era un innocent ciutadà a qui els guàrdies havien obligat a confessar-se culpable. Un màrtir, vaja. Espero que, aquesta vegada, ningú li cregui i se'l jutgi i condemni amb totes les garanties i el rigor d'aquest estat democràtic que és Espanya, per molt que molesti a uns quants.





En les últimes hores, les dues formacions polítiques que van recolzar a aquest personatge antisistema en el seu primer delicte caminen una mica descol·locades, balbucejant frases inintel·ligibles sobre la llibertat d'expressió i la condemna del succés. La veritat és que el Procés es cobra la seva primera víctima violenta i aquesta no ha caigut, com tots esperàvem, del costat dels quals es diuen a si mateixos "bons catalans", sinó dels també considerats violents. Una ironia macabra que no ens permet deixar de lamentar que la pèrdua d'una vida humana és incomprensible, sigui quin sigui el seu caire polític, i que el nostre horitzó com a societat és recobrar la concòrdia i no concedir cap marge de maniobra als qui utilitzen la violència tant física com a verbal.





Anem malament si l'únic horitzó que albiren els nostres candidats és la secessió o el centralisme uniformista. Ambdues posicions són irreconciliables en democràcia i condueixen a l'enfrontament social. De moment, els independentistes se'n porten la millor part perquè es consideren per sobre de llei, fins i tot ungits pel Totpoderós com el poble escollit, mentre els seus conciutadans, que sempre li hem tingut respecte i afecte, comencen a sentir indignació per tanta cerrazón embolicada de fingit pacifisme. Com no ens arreglem, el de l'assassinat per usar uns tirants com els de Fraga no quedarà en una crònica negra d'un succés incomprensible que es jutja i després s'oblida, i això no podem permetre'ns-ho.





Prossegueix la campanya electoral: Senyors candidats, parlin ja de Sanitat, residències per a majors o menjadors infantils i menys de Procés, Constitució i de tot el que ens enfronta. Gràcies.