La Justícia belga arxiva el cas de Puigdemont i els seus exconsellers

Puigdemont roman a Brussel·les





La Justícia belga ha arxivat aquest dijous el cas de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i dels quatre exconsellers que li van acompanyar en la seva fugida a Bèlgica, després que el Tribunal Suprem decidís retirar les ordres europees de detenció i lliurament (OEDE) que pesaven sobre els cinc polítics catalans, segons han avançat fonts de la defensa.





Amb aquesta decisió es formalitza també la supressió de les mesures cautelars que els van ser imposades pel jutge d'instrucció quan es van lliurar a les autoritats belgues el passat 5 de novembre, la qual cosa els deixa llibertat per viatjar fora de Bèlgica.





L'audiència s'ha celebrat passades les 11.30 hores amb la presència dels advocats, però no dels requerits, i ha durat amb prou feines uns minuts, ja que es tractava únicament d'un tràmit per formalitzar el tancament del cas.





Mancant que el jutge de la Càmera del Consell (Tribunal de primera instància) faci pública la seva decisió formal, fonts de la defensa han indicat que en la sessió el magistrat ha confirmat que no hi havia cas i es donava per tancat.





Ja el passat 5 de desembre, quan el Tribunal Suprem va informar les autoritats judicials belgues de la seva decisió via Eurojust, la Fiscalia de Brussel·les va informar que les mesures cautelars imposades a Puigdemont i les seves exconsellers serien retirades de manera "immediata".





Després de lliurar-se a les autoritats belgues el 5 de novembre, Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret i Clara Ponsatí, van quedar en llibertat subjecta a mesures cautelars.









El jutge va dictar llavors per a ells la prohibició de sortir del territori belga sense acord del jutge d'instrucció, residir en una adreça fixa i presentar-se personalment quan siguin convocats per les autoritats judicials o policials, entre altres condicions.