​Puigdemont critica el 155: "Per comprar un fonendoscopi s'ha de jurar la Constitució"

Puigdemont en campaña





El cap de llista de JuntsxCat a les eleccions, Carles Puigdemont, ha criticat aquest dijous les conseqüències de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya en molts àmbits, com el de la salut: "Per comprar un fonendoscopi cal jurar la Constitució".





En un acte en el recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona, per presentar les propostes de JuntsxCat sobre salut, ha recordat que quan governava va anunciar la convocatòria de 2.400 nous professionals sanitaris, però que arribaran molt més tarda amb l'article 155.





"La Generalitat, ocupada pel 155, és més lenta, té més tràmits burocràtics, és més pesada i s'han paralitzat contractes, inversions i tots els projectes de futur", ha lamentat Puigdemont.





En aquest sentit, ha emplaçat a PP, Cs i PSC a preocupés més per buscar una solució al dèficit de la sanitat que de llevar cartells i llaços grocs en suport als empresonats.





Per Puigdemont, l'objectiu és construir una Catalunya millor, amb un estat del benestar de primer nivell, la qual cosa creu que els catalans es poden permetre "sense haver de lluitar per les engrunes que l'Estat" dóna quan es necessiten.





Si guanyes les eleccions, també ha anunciat el compromís d'impulsar un pacte que defineixi les polítiques de salut dels propers anys, i per tant dels programes i els equipaments, i que respongui a les necessitats dels professionals i "salvaguardi un model dels quals volen destrossar-ho".





CATALUNYA, "MILLOR LLOC" PER EMMALALTIR





El número 69 de la llista per Barcelona, el doctor Antoni Trilla, ha assegurat que Catalunya és "un dels millors llocs per estar malalt", i ha fet broma en demanar a la ciutadania que ho pensi ben quan viatgin pel món.





Entre les propostes de JuntsxCat, ha prioritzat la necessitat d'acabar amb la precarietat laboral en el sector sanitari, fomentar la formació continuada i per conciliar la vida personal i laboral dels seus professionals.





Per això, ha apostat per centrar-se a oferir una bona formació, per estabilitzar els llocs de treball, per recuperar salaris i per impulsar un pla de xoc, sobretot pels més joves, que combati la precarietat laboral.