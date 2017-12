​Iceta aspira que Catalunya sigui "capdavantera" en la lluita contra el canvi climàtic

Jordi Terrades, Miquel Iceta i Antoni Poveda









El candidat del PSC en les eleccions, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dijous que Catalunya serà "capdavantera" en la protecció del medi ambient i en la lluita contra el canvi climàtic si és el proper president de la Generalitat.





Ho ha explicat en un acte sobre medi ambient a la biblioteca Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí, al costat de l'alcalde socialista, Antonio Poveda, i el candidat socialista Jordi Terrades.





Iceta defensa una gestió integral contra el canvi climàtic que impliqui l'esforç coordinat de totes les administracions.





Per això, critica que el Govern central hagi portat al Tribunal Constitucional (TC) la llei catalana contra el canvi climàtic: "Això no és un problema de competències i no coneix fronteres".





I ha considerat "bastant absurd que lleis que volen prevenir i actuar es vegin sotmeses a una querella competencial: De qui depèn la salut dels nostres fills? És treball de tots".





També ha criticat el Govern per la seva "falta de compromís" en la lluita contra el canvi climàtic i la protecció mediambiental, i vol revertir aquesta situació.





Entre les mesures impulsaria estan reduir en cinc anys fins a un 10% de les emissions, potenciar la compra de vehicles elèctrics per a l'administració i rebutjar l'extracció hidràulica d'hidrocarburs.





A més, el programa d'Iceta inclou una nova llei de barris 2.0 que, entre altres mitjanes, inclou un paquet d'ajudes i incentius per a la rehabilitació ambiental d'habitatges i la generació d'ocupacions en el sector: "Creiem en l'economia verda, que no és impedir el creixement, sinó fer-ho sostenible i sostingut".





Ha destacat el paper dels ajuntaments en la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, i s'ha compromès a treballar braç a braç al costat d'ells si és el proper president de la Generalitat.