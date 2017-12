​El jutge cita Forn, Cuixart i Sànchez per a l'11 de gener

Els 'Jordis' estan citats a declarar l'11 de gener









El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha citat el proper 11 de gener, a les 09.30 hores, a l'exconseller d'Interior de la Generalitat Joaquim Forn i als líders de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, per prendre'ls declaració, tal com ells havien sol·licitat, han informat fonts jurídiques.





La petició d'aquestes tres declaracions es va realitzar per les seves respectives defenses després de conèixer la decisió de Llarena -que els investiga per les seves responsabilitats en el procés sobiranista, que va concloure amb la declaració d'independència, el passat 27 d'octubre- de mantenir-los a la presó incondicional, al costat del ex vicepresident Oriol Junqueras.