Lambán: El Govern d'Espanya ha estat més proper als nacionalistes en la tornada de les obres de Sijena

Tornen a Sijena obres de Catalunya









El president del Govern d'Aragó, el socialista Javier Lambán, ha expressat la seva decepció per l'actitud del Govern d'Espanya respecte al retorn dels béns de Sijena des de Catalunya, un assumpte en el qual "s'ha posat no de perfil, sinó en una posició més propera als nacionalistes".





En una compareixença davant el ple de les Corts d'Aragó, després que aquest dilluns tornessin a la Comunitat 43 dels 44 béns que per sentència judicial havien de dipositar-se en el Monestir de Sijena, per pertànyer a aquest lloc, després de declarar-se illegal la seva venda a la Generalitat, Lambán ha estimat que el ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, "va poder haver executat la sentència de manera voluntària", ja que és el competent després de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.





Ha afegit que en comptes d'això "va plantejar un recurs per postergar la devolució" i, "per si no fos poc", la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, va responsabilitzar a l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, i a Lambán, tots dos socialistes, "per no haver retardat la devolució de les peces".





Lambán ha anunciat que va a escriure una carta al president de l'Executiu central, Mariano Rajoy, del PP, per ser rebut per ell i "fer-li patent aquesta preocupació", i també proposarà incloure aquesta qüestió en la Comissió Bilateral Aragó-Estat perquè "el conflicte dels béns no ha acabat i ens sembla impropi que el Govern d'Espanya adopti aquest tipus d'actituds".





Per la seva banda, ha reconegut que el PSC en aquest assumpte ha adoptat decisions amb les quals està "profundament en desacord", però "un altre problema és quan les adopta un govern, màxim si és el Govern de tots els espanyols".





Lambán ha subratllat que el seu objectiu "mai ha estat convertir aquesta qüestió en un conflicte entre Aragó i Catalunya" i ha apostat pel "diàleg i l'enteniment", però "no a costa de cap agressió a la nostra dignitat, al nostre dret i a la veritat".