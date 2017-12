​Arrimadas demana enterrar insults en "vots taronges"

Arrimadas en un acte ambdones a Barcelona









La candidata de Cs a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha apostat aquest dijous per un canvi de paradigma i d'etapa a Catalunya, i ha demanat enterrar insults i amenaces amb "vots taronges" en les eleccions del 21 de desembre.





En un acte amb dones a Barcelona, ha apostat per canviar els insults masclistes, atacs i amenaces per la convivència, la proposta de Cs i el sentit comú: "Tenim un munt d'oportunitats, i la clau està el 21 de desembre amb el vot taronja".





Ha insistit que el candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, ha estat el president del 'monotema' i del procés independentista peroo ella vol ser-ho de tots, prioritzant les polítiques socials: "Veig partits que estan pensant a allargar el 'procés' i se'm posen els pèls de punta".





Ha ressaltat la importància que les nenes tinguin referents femenins de persones que arriben el més lluny que es pot arribar, i ha recordat que ella és l'única que lidera una candidatura, encara que ha ironitzat: "No sé si també els de la CUP, amb els canvis que fan".





"La lluita per la igualtat no entén d'ideologies, encara que algunes es pensin que són les patrimonialitzadores de la lluita per la igualtat", i ha pronosticat un canvi que tindrà rostre de dona, però no només el seu, sinó el de totes les que formen part del projecte de Cs, que critica les llistes d'espera i la poca inversió en guarderies, la qual cosa afecta a les dones, perquè són les sols ocupar-se de les cures.





A l'acte han acudit unes 50 dones, incloses les dirigents de Cs Sonia Sierra, Noemí de la Calle i Carina Mejías, en la carpa que Cs ha instal·lat a la plaça barcelonina Universitat, on poc després ha començat un acte de CatECP.





ARTICULAR UN "TRIDENT FEMENÍ"





Li agradaria ser presidenta de la Generalitat, que Carina Mejías fos alcaldessa de Barcelona i Begoña Villacís de Madrid, "trident femení espectacular", i ha recordat que Cs treballa al Congrés per allargar els permisos de paternitat perquè, si s'iguala al de maternitat, donarà el mateix contractar a una dona que a un home, segons ella.









Arrimadas ha explicat una anècdota de la seva infància: en el seu collegi es feia un campionat de futbol entre professors i alumnes, però tots eren nois, fins que un grup de noies, ella inclosa, van crear un equip encara que amb prou feines sabien jugar -'Las toltecas'- i així van contribuir a canviar la situació.