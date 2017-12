Jordi Sànchez no podrà sortir de presó en campanya perquè pot impulsar "mobilitzacions immediates"

Jordi Sànchez no podrà sortir de la presó en campanya





El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha rebutjat aquest dijous concedir a l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez els permisos de sortida de presó que aquest havia sollicitat per participar en la campanya electoral del proper 21 de desembre perquè pot propiciar "mobilitzacions immediates", per les quals va ser empresonat.





El jutge tampoc li permet poder realitzar entrevistes que no s'insereixin en el règim ordinari de la presó, ni accedir a Internet amb un horari que excedeixi el fixat pel centre penitenciari de Soto del Real (Madrid).





En la resolució, el magistrat afirma que la seva sortida del centre penitenciari per fer campanya o la seva participació en els mitjans de comunicació "possibilitarien les situacions de risc que la presó ha tractat de conjurar". Llarena considera que si accepta les reclamacions de Sànchez es "facultarien l'impuls de mobilitzacions immediates".





Unes mobilitzacions que, segons el jutge, es poden aprofitar per "propiciar que els tumults es materialitzin en resposta a la conformació institucional que resulti dels comicis", o com a "reacció a qualsevol actuació política que cristal·litzi en la manera que rebutja l'ideari de l'encausat, tal com els fets investigats suggereixen que ja va esdevenir".





En aquesta resolució, el magistrat recorda que el passat 4 de desembre va decidir mantenir la presó incondicional de Sànchez, acordada per la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, el passat 16 d'octubre -quan part de la causa es trobava en aquest òrgan judicial-, pel risc que l'expresident de l'ANC pogués "impulsar mobilitzacions públiques violentes" similars a les quals se li atribueixen en aquest procediment.





Sánchez es troba investigat per un delicte de sedició, igual que el líder de l'associació catalana Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, pels incidents ocorreguts davant les portes de la Conselleria d'Economia a Barcelona, el 20 i 21 de setembre.





A més, el jutge Llarena va subratllar en el seu acte que, segons el document 'Enfocats', que fixa el full de ruta per aconseguir la independència de Catalunya, tots dos van formar part del 'Comitè Estrègic' orientat a dirigir les actuacions del procés sobiranista, algunes d'elles vinculades a una "explosió violenta".