La Diputació Permanent es reuneix el 27 de desembre per decidir si porta el 155 al TC

La Diputació Permanent del Parlament es reuneix el 27 de desembre









La Diputació Permanent del Parlament es reunirà el dimecres 27 de desembre a les 10 hores per decidir si porta davant el Tribunal Constitucional (TC) l'aplicació del Govern central a Catalunya de l'article 155 de la Constitució que ha intervingut l'autonomia catalana.





La sessió de la Diputació Permanent l'ha demanat el grup de JxSí, i s'ha acordat aquest dijous en una reunió de la Mesa i dels portaveus dels grups en aquest òrgan de la Càmera catalana, ha informat el Parlament en un comunicat.





JxSí va demanar al novembre un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) i l'òrgan consultiu de la Generalitat va fallar que el 155 era susceptible de ser recorregut -va afirmar que el cessament del Govern no era una "mesura necessària o indispensable"-; ara la Diputació Permanent tindrà l'última paraula sobre si es presenta el recurs.





Es dóna la circumstància que els partits independentistes, JxSí i la CUP, no té majoria en la Diputació, ja que la van perdre perquè la CUP no va substituir un dels seus diputats abans de la dissolució de la Cambra, per la qual cosa hauran de convèncer a un altre grup polític si volen aprovar aquest recurs.





Davant aquest escenari, JxSí i la CUP hauran de convèncer per exemple a SíQueEsPot, un grup no independentista però crític amb el 155, perquè aporti els seus vots que facin possible presentar aquest recurs davant el TC.