Els Mossos van usar identitats falses per espiar a Albiol i Millo

Segons publica 'El Confidencial'.





Els Mossos d'Esquadra van utilitzar identitats fictícies per realitzar seguiments a dirigents de partits constitucionalistes i engegar campanyes de propaganda que buscaven generar opinions favorables al full de ruta del Govern de Carles Puigdemont.





Entre els polítics als quals s'ha realitzat seguiment estan el candidat del PP a les eleccions del 21 de desembre, Xavier Garcia Albiol, i el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo.





Segons publica el 'Confidencial' això agents treballaven per a la Unitat Central de Resposta Operativa (UCRO), al que defineixen com un grup "semisecreto" de la Comissaria General d'Informació de la policia catalana.





La Policia Nacional ha trobat proves d'aquests seguiments en els documents que li van ser confiscats el passat 26 d'octubre -un dia abans de la Declaració Unilateral d'Independència (DUI)- als Mossos quan els intentaven cremar en una incineradora.





Els documents demostrarien que els agents del cos autonòmic van realitzar seguiments a dirigents del PP a Catalunya i els vinculen amb labors de protecció del referèndum de l'1-O, malgrat que el Tribunal Superior de Justícia del territori els va ordenar impedir la votació.





La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que instrueix la part del cas que afecta als Mossos i altres "collaboradors" del procés en la qual està imputat el exjefe d'aquesta policia autonòmica Josep Lluis Trapero, està esperant l'informe policial que detalli el contingut de les caixes plenes d'aquests documents.





"GRAVÍSSIM"





El portaveu del Grup Popular al Congrés, Rafael Hernando, ha assegurat que seria "gravíssim" que els Mossos hagin pogut usar DNI falsos i identitats fictícies per vigilar a polítics rivals i ha subratllat que espera que "els responsables donin una explicació".





"Si s'ha produït així, seria un fet gravíssim el fet que existeixi o hagi existit al comandament de forces polítiques independentistes operacions d'aquest tipus dirigides per una 'parapolicía' a Catalunya contra formacions polítiques diferents", ha manifestat Hernando.





Segons Hernando, aquesta informació demostra "la capacitat de cometre tot tipus d'activitats delictives per part de les antigues autoritats independentistes contra aquells que no pensen com ells".