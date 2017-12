Deixebles d’Espartero amb la bomba escatològica del 155

Espartero, xato, a veure si no tires més bombes a Barcelona. T’estàs passant un colló i part de l’altre expandint el radi d’acció al Museu de Lleida, poso per exemple. De fet, oblidable Duc de la Victòria, els teus míssils terra-aire matxuquen tot el territori català. (Ja saps que deia Pau Vila: “Catalunya ciutat”).





Abans, segle XIX, els regals pirotècnics ens queien des de Montjuïc; ara, segle XXI, les castanyes, les clatellades, les patacades, els obusos, porten una càrrega ideològica que crèiem haver superat d’ençà la mort (al llit) del qui fou aprenent teu: l’africanista Paquito. Segur que l’has conegut a l’olla del costat de les calderes d’en Pere Botero.





Altesa Reial, Virrei de Navarra, Regent, mira que n’era de tanoca el general Prim quan va intentar que fossis Rei d’Espanya. Refusant-ho, fou la primera decisió assenyada d’una vida de milícia que et va portar al Perú i a ser dues vegades primer ministre. Recordons!, quina biografia. Pocs l’han superada; ni la Soraya 1a de Espanya i virreina de Catalunya. Ella, vull que ho sàpigues, no tira bombes damunt dels revoltats de la Jamancia, es limita a ordenar que l’article 155 empudegui tota l’obra política amb la que durant 41 anys els governs autonòmic havien intentat posar-nos al nivell de les nacions més avançades d’Europa. Si, Espartero, som una nació. No cal que ressuscitis per anorrear-nos. El coronel ya tiene quien le escriba.





Baldomero, guapeton, tu també vas patir dos exilis i saps el pa que s’hi gasta. Ara: constitucionalistes contra soberanistes a cops de pal al cromàtic estil Goya. Res de violència extrema. Ara s’utilitzen xarxes socials que son com una mena de canyons del calibre universal que vomiten fakes (collonades superlatives!!!) a la cara de l’enemic. Altrament, contrincant.





Virrei oblidable, sabràs que el Puchi i altres consellers estan exiliats a Brussel•les, el Junque empresonat amb el Forn i dos activistes culturals coneguts com els Jordis. Sí, ja sé, que com, il•lustre fill de la pàtria, no toleraries tanta presó, que potser la solució podria ser al paredón; o com vomiten les masses: A por ellos, oé, oé!!!. O sigui bombes, sempre bombes que exploten espargint metralla que desfigura realitats fins ara visibles; metralla que esmicola la imatge dels bons homes i de les bones dones fins convertir-los en subjectes sense nord, sense esma, sense un arbre on recolzar la seva trista figura. Intransigència supina.





Don Joaquin Baldomero Fernández-Espartero Alvarez de Toro, no llencis més bombes. No martiritzis el poble català amb el míssil 155, per una fotesa com era la de separar-nos d’Espanya . Sí, allò que al Café Gijón en deien el problema catalán no seria problema si l’Europa de les nacions hagués escoltat aquella remor, aquell clam, aquell brogit pel dret a decidir.





Baldomero, xato, les bombes son de paper i algunes pugen o baixen del globus digital. Però cauen; cauen amb la mateixa força de quan tu ordenaves que cada cinquanta anys calia bombardejar Barcelona. I així portem anys i panys. Sempre igual: Madrid nunca tiene prisa, señor. Madrid (concepte) no pot admetre que ningú pugi a la barba del Borbó, a la barba del Rajoyisme o al bigoti de l’Aznarisme.





Espartero, has de saber que al llibre recent de Josep Pla, resumeix l’Espanya de la corrupció i l’estraperlo dels anys 50s: “Tot plegat és un embassament de merda d’unes proporcions generals fantàstiques. Fa l’efecte que les autoritats no volen que en aquest mur que aguanta la merda, una qualsevol fissura, una qualsevol esquerda que deixes passar l’aire, produiria l’enderrocament de tot l’embassament . Les autoritats no són més que els inspectors del manteniment de la merda estable”. Perdona, el subratllat és meu. Contundent, oi? Avui com ahir. Exacte.





Espartero, oblidable heroi, has de saber, que continuen caient bombes de merda de la corrupció política, dels indesxifrables afer judicials, i de la ignomínia dels rics, cada dia més rics i dels pobres, cada jorn més pobres.

Espartero, sigues guai, digues-li als teus deixebles polítics del tercer mil•lenni que aturin la bomba atòmica de l’article 155.