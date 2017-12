Saps què és la T-Verda Metropolitana?

Sabies que desfer-te de la teva vehicle privat pot suposar un estalvi de fins a 4.000 euros a l'any?









La T-Verda Metropolitana (emesa per l'AMB) i la T-Verda (emesa per la Generalitat de Catalunya) és una targeta de transport pensada per premiar a la ciutadania que canviï de manera definitiva els seus cotxes privats més contaminants per transport públic.





Aquesta targeta de transport la pot obtenir tot aquell que estigui empadronat en un dels 36 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.





S'haurà d'haver donat de baixa i desballestat un vehicle en els 6 mesos anteriors de la sol·liciteu de la targeta.





A més, per obtenir aquesta targeta especial, no es pot haver adquirit cap tipus de vehicle en els 6 mesos anteriors al desballestament ni posteriorment, i comprometre a no comprar cap durant un període de tres anys.





Tens tota la informació sobre la T-Verda a la web de l'AMB.