L'onada de fred col·lapsa les urgències dels hospitals per manca de personal

En centres com Can Ruti.





L'onada de fred i el conseqüent increment de les malalties associades a aquesta temporada estan saturant les urgències dels hospitals de la pràctica totalitat del país, segons denuncia la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF).





Com a conseqüència dels problemes estructurals i el dèficit de plantilla del nostre Sistema Nacional de Salut (SNS) després de la pèrdua de més de 50.000 llocs de treball des de l'estiu.





Així, el sindicat denuncia que la situació de saturació és pràcticament generalitzada: urgències saturades, sobrecàrrega de treball, llits i familiars en passadissos, urgències pediàtriques abarrotades els caps de setmana són les situacions més habituals, que es donen en funció de cada àmbit.





A Catalunya, els col·lapses es produeixen en centres com Can Ruti, Vall d'Hebron i Hospital de Lleida.





Des CSIF expliquen que a Can Ruti a més es dóna la circumstància que no es pot absorbir el nombre de visites al dia, tot i tenir llits disponibles, que els boxes estan doblats i hi ha pacients als passadissos.





PÈRDUA D'OCUPACIÓ





Es dóna la circumstància que el sector sanitari ha perdut 51.023 llocs de treball des de l'estiu, concretament al llarg de setembre, octubre i novembre, coincidint amb l'inici de la campanya de la grip.





CSIF reclama l'aprovació urgent de les ofertes d'ocupació públiques pendents en el conjunt del territori.





El sindicat adverteix que aquestes xifres tornen a reflecteixen a més l'abús de la contractació d'interí s i la precarietat dels empleats en les Administracions Públiques.





A més, el sindicat lamenta la falta de previsió, atès que aquestes situacions es repeteixen cada any, sense que les autoritats sanitàries adoptin les mesures estructurals necessàries.