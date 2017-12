Els vots fantasma de la vitoria chavista

El frau electoral és tan descarat i obscè que el règim veneçolà ja no amaga ni dissimula el seu mecanisme de dominació. La victòria dels chavistes està cantada per endavant, acudeixin o no els electors a les urnes, com es va demostrar diumenge passat.





El sistema electoral electrònica està dissenyat per perpetuar al règim en el poder. El cap del comando chavista, Jorge Rodríguez, s'ufana de tenir el millor sistema democràtic del món, afirmant que en 140 dies convocar tres eleccions que sumen més de 30 milions d'electors on "fins als nens van votar".





Els tres comicis al·ludits són l'assemblea constituent de juliol, les regionals d'octubre i les municipals de desembre. A la constituent suposadament van votar més de 8 milions, a les regionals van ser més de 12 milions i en les municipals més de 9 milions.





La coincidència en els tres comicis destaca que la participació "oficial" no es va reflectir en l'afluència real d'electors als centres electorals ni a la sortida a la boca d'urna. La protagonista va ser l'abstenció, que va oscil·lar entre el 70% i 80%.

Els col·legis van estar buits, no hi havia cues de votants, i molts centres van romandre oberts fins després de l'hora del tancament sense gent per votar, el que fa sospitar la manipulació clandestina i delinqüencial de les màquines de votar.





Moltes irregularitats o trampes es van activar a les municipals de diumenge. A més de la manipulació de les maquinetes electròniques per inflar el vot, el avantatgisme chavista es va imposar amb el vot múltiple, la compra del vot amb la bossa de menjar i bons nadalencs a través del xantatge del carnet de la pàtria.





Però el sistema fraudulent instal·lat no és perfecte. De vegades deixa veure les seves pròpies costures o "errors" com la inconsistència numèrica a la pàgina oficial del Consell Nacional Electoral (CNE) dels resultats obtinguts a Zulia a on haurien votat més de 259.000 electors "fantasmes" per a la governació per afavorir al chavista.





A Zulia va sortir vencedor en els comicis per elegir governador el oficialista Omar Prieto amb el 57,3% dels vots emesos. En aquest estat es van repetir les eleccions ja que l'anterior governador, l'opositor Joan Pau Guanipa, es va negar a juramentarse davant l'oficialista Assemblea Nacional Constituent en no reconèixer la seva validesa, pel que va ser desposseït del càrrec pel qual va ser electe.





No obstant això, un cop divulgats els escrutinis l'ens comicial va deixar en evidència el seu error o parany, ja que van informar que Zulia estaven habilitats per votar 963.981 persones, però, Omar Prieto i Manuel Rosales, van sumar 1.223.506 vots, és a dir, 259.525 vots de més.





LA PROVA DE LA TRAMPA





Però la irregularitat no queda allà. El CNE destaca en el seu portal que només van sufragar 448.170 zulianos, situant l'abstenció en 53,5%. És a dir, que el mateix Poder Electoral reconeix una inconsistència de 75.336 sufragis.





Aquesta mateixa inconsistència numèrica, però de tot just 3.000 vots va ocórrer amb Andrés Velásquez, candidat opositor en l'estat Bolívar, on la pàgina web del CNE el va donar de guanyador a l'octubre passat i després ho va negar tot i les paperetes i les proves mostrades. El cas va ser impugnat per l'afectat i encara espera per la justícia.





"En una societat d'enganys dir la veritat és un acte revolucionari", George Orwell.