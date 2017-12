Rovira assegura que trobarà la "fórmula" per arribar a un acord amb JuntsxCat després del 21D

A Barcelona Tribuna.





La candidata número dos d'ERC a les eleccions catalanes, Marta Rovira, ha confiat que el seu partit i JuntsxCat trobaran "la fórmula" per arribar a acords després de les eleccions del 21 de desembre si hi ha una majoria independentista.





Ho ha assegurat en la conferència-col·loqui de Barcelona Tribuna organitzada per 'La Vanguardia', després de ser preguntada per si ERC està disposada a donar suport Puigdemont encara JuntxCat no guanyi els comicis.





La republicana ha evitat entrar en detalls, però s'ha mostrat convençuda que l'acord és possible: "Veurem que majories sorgeixen i, en funció d'aquestes majories, no tinc dubtes que, amb els que no considerem adversaris polítics, ens entendrem de una forma o una altra ".





"Trobarem la fórmula d'entendre'ns guanyin uns o guanyin altres, el més important és tenir el mandat democràtic" dels ciutadans a favor de continuar el procés sobiranista, ha resumit la també secretària general d'ERC.





Per contra, ha descartat poder pactar amb el PSC, a qui ha acusat d'haver avalat sense complexos l'aplicació de l'article 155 de la Constitució: "Es em fa molt difícil projectar aquest tipus de Govern. El PSC ha d'explicar moltes coses" .





Sobre pactar o no amb els 'comuns', Rovira no tanca la porta, però demana a la candidatura de Xavier Domènech que aclareixi primer si està amb "el bloc republicà o amb el bloc monàrquic del 155", ja que ha criticat que mostren una equidistància que no beneficia Catalunya.





JUNQUERAS





Rovira ha insistit que lamenta que el candidat d'ERC i líder del partit, Oriol Junqueras, segueixi a la presó, i ha exposat que intueix que no sortirà del centre penitenciari d'Estremera "abans de les eleccions del 21 de desembre".





Sobre si el president cessat Carles Puigdemont ha de tornar de Bèlgica, ha defensat que és una decisió personal en la qual ella no ha de ficar-, tot i que ha apuntat que el candidat de JuntsxCat ha de conèixer "la sort judicial" que li espera a Catalunya si torna.













"No conec la seva voluntat. Sempre estarem al costat d'aquest Govern legítim perquè és el que va ser elegit democràticament pels ciutadans d'aquest país", ha tancat la número dos dels republicans.





DIÀLEG AMB RAJOY





La republicana ha insistit que, si guanyen les eleccions, oferiran "diàleg i negociació" al president del Govern, Mariano Rajoy, i que, si aquest ho rebutja, seguiran defensant la via independentista sense demanar permís a l'Estat.