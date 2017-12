Acampada de policies a Sabadell per reclamar un augment de la plantilla

És la segona mobilització.





Diversos agents de la Policia Municipal de Sabadell han organitzat una segona acampada de protesta davant la comissaria per reclamar un augment de la plantilla i respecte dels drets laborals, després de fer una primera acampada el 23 de novembre a les portes del consistori.





El president del Sindicat Professional de Policies Municipals de Catalunya (SPPM-Cat) a Sabadell, Xavier Bartrolí, ha assenyalat que respecte a la concentració de fa tres setmanes s'ha "progressat" a la petició de millora del material, amb la renovació de la flota d'automòbils i grues i la normalització del dipòsit de vehicles, amb el compliment dels procediments.





Per contra, ha carregat amb "la limitació de drets" i que es fa evident cada cap de setmana, ja que, com ha explicat, un o diversos agents poden tenir assignat un dia lliure i 24 hores abans els avisen per treballar per fer tasques burocràtiques.





Per aquesta raó, ha reclamat "seure d'una vegada a negociar, però sense que hi hagi més imposicions", fent referència a l'ús que fa l'Ajuntament del decret per obligar-los a treballar.





El representant sindical ha dit que des de l'última protesta ha hagut una reunió i "sense aprofundir massa" en les seves reivindicacions.





Així mateix, ha recordat que la plantilla necessita per als pròxims quatre anys una convocatòria de 25 places anuals, i ha encoratjat a fer "un ritme superior de nova oferta pública", encara que ha reconegut l'esforç de les nou promocions d'aquest any i les deu previstes per al pròxim.





Bartrolí ha garantit que mentre no hi hagi acords a les seves peticions continuaran concentrant amb tendes de campanya, tot i que encara no ha precisat quan i on es durà a terme la del mes de gener, en una mobilització a la qual ha estimat que se sumaran al llarg de la jornada més d'un centenar de policies.